Generate:Biomedicines zahájí globální studie fáze 3 přípravku GB-0895, dlouhodobě působícího protilátky proti TSLP pro těžké astma vyvinuté pomocí umělé inteligence

Autor:
  12:38
Somerville (Massachusetts) 1. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Studie SOLAIRIA-1 a SOLAIRIA-2 budou hodnotit GB-0895 u přibližně 1600 pacientů s těžkým astmatem, u nichž není onemocnění dostatečně zvládáno současnými terapiemi

Jedná se o první globální studie fáze 3 dlouhodobě působící protilátky proti TSLP, které představují klíčový krok vpřed, protože GB-0895 posiluje naději v programovatelnou biologii

Společnost Generate:Biomedicines („Generate") dnes oznámila, že plánuje zahájit dvě globální klinické studie fáze 3, SOLAIRIA-1 a SOLAIRIA-2, které budou hodnotit GB-0895 u přibližně 1600 dospělých a adolescentů s těžkým astmatem, u nichž současné terapie nevedou k dostatečné kontrole onemocnění. GB-0895 je experimentální, dlouhodobě působící monoklonální protilátka vyvinutá pomocí umělé inteligence, která cílí na thymický stromální lymfopoetin (TSLP), klíčový faktor zánětu dýchacích cest. Tyto studie budou hodnotit účinnost přípravku GB-0895 při snižování klinicky významných exacerbací astmatu po dobu 52 týdnů, což je primární cíl obou studií.

GB-0895 je protilátka optimalizovaná pomocí umělé inteligence tak, aby dosahovala ultravysoké afinity k vazbě na TSLP, prodlouženého poločasu rozpadu a vysoké specifičnosti. Je vyvíjena jako dlouhodobě působící terapie určená k podávání každých šest měsíců, která má pomoci snížit zátěž léčby u lidí s těžkým astmatem. GB-0895 je také hodnocena v klinické studii fáze 1 u chronické obstrukční plicní nemoci (COPD).

„Postup GB-0895 do fáze 3 představuje důležitý milník pro společnost Generate i pro celý obor," uvedl Mike Nally, generální ředitel společnosti Generate:Biomedicines. „Dokazuje to potenciál programovatelné biologie při navrhování optimálních molekulárních řešení pro pacienty s bezprecedentní rychlostí a záměrností – v tomto případě ukazuje, jak protilátka vyvinutá pomocí umělé inteligence může dosáhnout potenciálně nejlepšího profilu ve své třídě a postoupit do studií fáze 3 během pouhých čtyř let. "

„Navzdory významným pokrokům v respirační medicíně zůstává těžké astma pro mnoho lidí obtížně kontrolovatelné," uvedla Laurie Leeová, MD, hlavní lékařka pro imunologii a záněty ve společnosti Generate:Biomedicines. „Zahájení studií fáze 3 pro GB-0895 odráží jak náš závazek vůči lidem žijícím s těžkým astmatem, tak schopnost naší platformy přinášet léky, které by mohly snížit zátěž chronických respiračních onemocnění."

Výsledky fáze 1 představené na kongresu ERS 2025

Dave Singh, MD, profesor klinické farmakologie a respirační medicíny na Univerzitě v Manchesteru a lékařský ředitel Medicines Evaluation Unit, představil data fáze 1 pro GB-0895 na mezinárodním kongresu Evropské respirační společnosti (ERS) 2025 v Amsterdamu. V této studii zahrnující 96 osob s mírným až středně závažným astmatem byl přípravek GB-0895 obecně dobře snášen v širokém rozmezí dávek (10 mg až 1 200 mg), vykazoval farmakokinetiku úměrnou dávce s poločasem rozpadu přibližně 89 dní a vedl k trvalému snížení klíčových biomarkerů v souladu s blokováním TSLP po dobu nejméně šesti měsíců. Tyto údaje podporují šestiměsíční dávkovací schéma, které je nyní hodnoceno v programu SOLAIRIA fáze 3. Úplná prezentace z ERS je k dispozici na webových stránkách společnosti Generate.

O SOLAIRIA

Program vývoje fáze 3 pro GB-0895 zahrnuje dvě globální klinické studie, SOLAIRIA-1 a SOLAIRIA-2, do kterých je zařazeno přibližně 1 600 pacientů s těžkým astmatem z více než 40 zemí v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe a Asii a Tichomoří. Každá studie bude po dobu 52 týdnů hodnotit GB-0895 (300 mg podkožně každých šest měsíců) ve srovnání s placebem, přičemž primárním cílem bude snížení roční míry exacerbace astmatu a další hodnocení plicních funkcí, kontroly příznaků a kvality života. Tyto replikované studie mají téměř identický design, liší se však mírně v geografickém rozložení, aby byla zajištěna spolehlivost dat napříč různorodými populacemi. Více informací je k dispozici na www.solairia.com.

O GB-0895

GB-0895 byl navržen pomocí generativní biologické platformy společnosti Generate, která integruje proprietární modely strojového učení s experimenty s vysokou propustností. GB-0895 byl vyvinut tak, aby blokoval TSLP, cytokin pocházející z epitelových buněk, který pomáhá iniciovat a zesilovat zánět dýchacích cest u astmatu. Pomocí generativní optimalizační technologie byl GB-0895 počítačově navržen tak, aby zlepšil účinnost a poločas rozpadu při zachování specifičnosti. Animace mechanismu účinku je k dispozici na webových stránkách společnosti Generate. Patent č. 12 110 324 byl vydán Úřadem pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických.

O společnosti Generate:Biomedicines

Generate je technologická společnost založená na průsečíku strojového učení, biologického inženýrství a medicíny, která posouvá novou éru programovatelné biologie s cílem vyvíjet lepší léky pro pacienty, a to rychleji. Díky začlenění technologie do biologie nám platforma Generate umožňuje řešit historicky neléčitelné a obtížně léčitelné cíle, stejně jako známé cíle novými a účinnějšími způsoby. Platforma umožnila vytvoření široké škály terapií v různých terapeutických oblastech a na bázi proteinů, které řeší zdravotní problémy, jež jsou mimo dosah tradičních přístupů. Generate, založená společností Flagship Pioneering v roce 2018, je společnost v klinické fázi, která vede zásadní posun od objevování léků k jejich výrobě. Více informací najdete na www.generatebiomedicines.com nebo nás sledujte na X, LinkedIn a YouTube.

Kontakt pro média Generate

Megan McLaughlin

pr@generatebiomedicines.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2594219/generate_bio_logo_rgb_black__3_Logo.jpg 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Závada trakčního vedení přerušila provoz na železničním koridoru u České Třebové

IV železniční koridor Praha - České Budějovice. (28. listopadu)

Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici Česká Třebová byl v pondělí dopoledne tři čtvrtě hodiny zcela přerušen provoz na železničním koridoru v úsecích Česká Třebová - Opatov a Česká Třebová -...

1. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  13:51

Zábědov - Nový Bydžov hlásí hotovo, práce budou pokračovat na jaře

1. prosince 2025  13:39

Jihočeská univerzita postavila aulu za čtvrt miliardy. Má i profesionální televizní studio

Jihočeská univerzita (JU) v Českých Budějovicích přestavila novou aulu. (1....

Imatrikulace, promoce, konference, akademické či společenské akce anebo také například profesionálně vybavené studio na natáčení podcastů. To všechno umí nabídnout nově otevřená aula Jihočeské...

1. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Místo chrtího závodiště bude atletický stadion. Praha přemění areál v Motole

Víceúčelový sportovní areál Greyhound Park pro chrtí dostihy se otevřel

Praha se chystá přestavit bývalé chrtí závodiště v Motole v Praze 5 na nový atletický stadion. Radní schválili vypsání veřejné zakázky v hodnotě 97,7 milionu korun včetně DPH. Přeměna areálu by pak...

1. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Slavný Klub Újezd končí. Legendární podnik čeká restart a nový život po rekonstrukci

Původní interiér kavárny Klubu Újezd

Na konci října se uzavíral legendární pražský podnik Klub Újezd, který mnozí jeho hosté znají ještě pod názvem Borát. Na mapě nočních podniků v Praze byl výjimečný. Malý tradiční malostranský dům byl...

1. prosince 2025  13:30

Ředitelem záchranné služby ve Zlínském kraji je nově Jan Šebek Cholewa

Ĺeditelem zĂˇchrannĂ© sluĹľby ve ZlĂ­nskĂ©m kraji je novÄ› Jan Ĺ ebek Cholewa

Ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) je ode dneška Jan Šebek Cholewa. Ve funkci vystřídal Josefa Valentu, který byl v čele...

1. prosince 2025  11:19,  aktualizováno  11:19

Češi budou o Vánocích znovu šetřit. Téměř 40 procent lidí doplňuje rozpočty z úspor či investic

Češi mají doma nejčastěji hotovost do pěti tisíc korun.

Ačkoli se inflace uklidňuje, její dopady Češi stále výrazně pociťují. Podle listopadového průzkumu Generali Investments CEE plánuje letos 6 z 10 domácností omezit vánoční výdaje – od dárků přes...

1. prosince 2025

Roky pohřešovaného muže patrně zavraždili. Ztotožnění usnadnilo to, že neměl nohu

ilustrační snímek

Specialisté z oddělení vražd Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje prověřují násilný trestný čin, který se stal poblíž obce Radešín. Případ se týká nedávného nálezu lidských ostatků muže,...

1. prosince 2025  12:52

Biatlon v Östersundu 2025: V kolik startují štafety a kde je sledovat?

Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nová sezona Světového poháru v biatlonu je již v plném proudu. Ve švédském Östersundu jsou po týmových disciplínách na programu individuální závody. Podívejte se v kolik a kde české závodníky...

1. prosince 2025  12:51

Nová trasa pro stožáry zajistí elektřinu pro Zlínský kraj. Vyhne se poutnímu místu

Delta kotevní

Mluví se o nich už od roku 1987, ale pořád zůstávaly jen na papíře. Stožáry, které povedou velmi vysoké napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem, totiž zasáhnou do podoby tamější krajiny. A obce i spolky...

1. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Generate:Biomedicines zahájí globální studie fáze 3 přípravku GB-0895, dlouhodobě působícího protilátky proti TSLP pro těžké astma vyvinuté pomocí umělé inteligence

1. prosince 2025  12:38

Loni tři, letos už 143. Případů žloutenky v Ústeckém kraji prudce přibylo

Správné mytí rukou. Redaktorka MF DNES, která na absolvovala minikurz v...

Výrazný nárůst případů žloutenky typu A evidují v letošním roce na severu Čech hygienici. Zatímco v roce 2024 byly zaznamenány pouze tři případy a v roce 2023 šest, od začátku letošního roku je...

1. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.