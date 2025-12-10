Generativní AI hýbe trhem SaaS, firmy znovu objevují výhody vlastního softwaru

Za posledních dvacet let se SaaS (Software as a Service) stal dominantním modelem pro firemní software. Díky nízkým pořizovacím nákladům umožňoval menším podnikům přístup k pokročilým nástrojům bez investic do vývoje. Dnes však naráží na limity. Podle analýzy společnosti Zylo firmy běžně spravují desítky až stovky SaaS nástrojů, z nichž využívají pouze přibližně polovinu. Celosvětově to představuje plýtvání až 500 milionů korun ročně. (zdroj: 111 Unmissable SaaS Statistics for 2025, Zylo 2025)
GenAI dramaticky snižuje cenu vývoje
Generativní AI zásadně mění způsob tvorby software. Velké jazykové modely, RAG systémy a moderní integrační nástroje zkracují vývoj z týdnů na dny a snižují náklady o 40 až 60 procent.
Podle TRITON IT jsou hlavní důvody této změny tři:
1. Rychlejší vývoj díky LLM, které umožňují automatické generování kódu, testů i dokumentace.
2. Chytřejší logika aplikací, kdy RAG a MCP nahrazují složitě kódované business funkce.
3. Silné integrační platformy jako nástroje typu n8n, které ve spojení s AI umožňují automatizovat procesy bez psaní specializovaného kódu.
Konec předimenzovaného SaaS trhu?
Po covidové vlně technologických startupů přichází ochlazení. Investoři i firmy jsou obezřetnější a vývoj velkých SaaS produktů zpomaluje. Trh je zároveň přesycen desítkami menších nástrojů, které se často snaží řešit dílčí problémy, zejména v marketingu.
"Podniky přicházejí na to, že kombinace generativní AI a flexibilního vývoje jim umožňuje budovat vlastní tzv. digitální vertikálu a mít plnou kontrolu nad svými daty i procesy," říká Michal Rost, CEO TRITON IT.
Konkrétní úspory: z desetitisícových měsíčních licenčních poplatků na vlastní řešení
TRITON IT uvádí konkrétní příklad transformace:
- Dříve: 5 externích B2B SaaS nástrojů za 12 až 30.000 Kč měsíčně za každý, bez větších možností kustomizace
- Nyní: Jedno integrované řešení za 250.000 Kč jednorázově + jeden servisní poplatek do 10.000 Kč umožňující průběžně řešit rozšíření na míru
Výsledkem je vyšší kontrola nad funkcionalitou, žádné měsíční poplatky, lepší ochrana know-how a možnost přizpůsobit software přímo firemním procesům.
"Klient platil agentuře za správu kampaní a navíc měl hradit specializované SaaS pro jejich automatizaci. Po akvizici SaaS zahraniční společností vzrostl měsíční poplatek na více než 20.000 Kč. Analýza ukázala, že funkčnost nástroje můžeme plně nahradit vlastními skripty a jednoduchým workflow. Klient tak ušetřil a získal kontrolu nad daty," popisuje Michal Rost, CEO TRITON IT.
Budoucnost? Kombinace SaaS a custom řešení
Podle TRITON IT nejde o konec SaaS jako takového, ale o jeho přirozenou transformaci. Firmy, které dokážou využít generativní AI jako akcelerátor vývoje a současně si pečlivě vyberou, co řešit custom aplikací a co ponechat formou SaaS, získají konkurenční výhodu.
"GenAI skutečně demokratizuje vývoj softwaru. Klíčem ale zůstává technická expertiza, tedy schopnost správně rozhodnout, co vyvinout, co koupit a jak to celé propojit do funkčního celku," dodává Rost.
Zdroj: Triton IT