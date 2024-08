Genetické testování odhaluje rizika nádorů prsu či vaječníků

Praha 30. srpna 2024 (PROTEXT) - Rakovina představuje v rozvinutých zemích jednu z hlavních příčin úmrtí. Jen v EU může za každého čtvrtého zesnulého. Vznik karcinomu souvisí s životním stylem, stravou, kouřením, věkem i rasou, významnou roli hraje ale také genetika. A právě genetické predispozice je díky laboratorním testům možné zavčas odhalit a učinit preventivní opatření, která nádorová bujení značně eliminují. Co genetické testování obnáší vysvětlí odborníci z GNTlabs by GENNET, kde se specializují na genetickou diagnostiku a samotné onkogenetice se věnují déle než 20 let a každý rok v laboratoři vyšetří vzorky zhruba 2000 pacientů.