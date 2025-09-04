Genius představil bezdrátovou herní myš Scorpion M8250 AI

Praha 4. září 2025 (PROTEXT) - Značka Genius představila bezdrátovou herní myš Scorpion M8250 AI, která je určena nejen ke hraní, ale i k efektivnější a přesnější práci. Myš je přizpůsobena potřebám hráčů, tvůrců i profesionálů a nabízí funkce, které kombinují výkon, styl a chytré technologie.

Tato novinka byla uvedena na trh jako součást řady periferií AI Copilot. Je proto vybavena speciálním tlačítkem pro okamžitý a bezproblémový přístup k asistentovi Microsoft Copilot. Myš se může pochlubit také výrazným RGB podsvícením, které dodá každé herní sestavě dynamický vzhled.

Dva bezdrátové režimy zajišťují snadné připojení

Myš Scorpion M8250 podporuje nejen rozhraní Bluetooth 5.0, ale i bezdrátové připojení v pásmu 2,4 GHz, což uživatelům přináší flexibilitu a rychlou odezvu v jakémkoli prostředí. Ať už jde o hraní her, nebo práci na kreativních projektech, jakýkoli ze dvou bezdrátových režimů zajišťuje rychlé spárování, vysoké přenosové rychlosti a stabilní výkon.

Precizní ovládání s nastavitelným DPI

Myš disponuje senzorem s vysokým rozlišením 3200 DPI. Uživatelé si mohou vybrat ze čtyř přednastavených úrovní DPI (800/1200/2400/3200) tak, aby odpovídaly jejich preferované citlivosti pro jakékoli využití. Zajistí vám maximální přesnost při ostřelování nepřátel i kreslení jemných čar.

Pohlcující osvětlení a vlastní režimy podsvícení

Myš Scorpion M8250 je nejen funkční, ale také vizuálně atraktivní. Je vybavena sedmibarevným LED osvětlením a 8 dynamickými režimy RGB podsvícení, které nabízejí pohlcující a plně přizpůsobitelné světelné efekty, které obohatí jakékoli herní či pracovní prostředí. Příjemné je, že RGB osvětlení funguje i bez speciálního softwaru.

Výkonná baterie a dobíjení přes USB-C

Uvnitř myši Scorpion M8250 se skrývá dobíjecí lithium-polymerová baterie s kapacitou 500 mAh, která prodlužuje výdrž při delším používání a nabízí úsporný režim v době nečinnosti. Nabíjí se prostřednictvím portu USB-C, což uživatelům umožňuje používat myši i během dobíjení.

Pohodlí a odolnost v jednom

Model M8250 má ergonomický tvar, který pohodlně padne do ruky i při mnohahodinovém používání. Je dostupný v černém a bílém barevném provedení.

 

Hlavní funkce produktu:

  • Bezdrátová Bluetooth myš s dobíjecí baterií a LED osvětlením
  • Dva režimy bezdrátového připojení: Bluetooth 5.0 + připojení v pásmu 2,4 GHz
  • Přepínač DPI: 800/1200/2400/3200
  • 6 programovatelných tlačítek
  • 8 režimů osvětlení s barevnými RGB efekty
  • Vestavěná dobíjecí baterie s kapacitou 500 mAh
  • Technologie pro úsporu energie
  • Rychlé nabíjení prostřednictvím USB-C
  • Dostupná v černém a bílém provedení

 

Cena

Bezdrátová herní myš Genius Scorpion M8250 s AI se prodává za doporučenou cenu 599 Kč, resp. 22 EUR včetně DPH. Více informací najdete na webu geniusnet.com

 

Více informací najdete na https://www.geniusnet.com nebo můžete sledovat níže uvedené sociální sítě Genius.

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusGlobal1985

Instagram: https://www.instagram.com/geniusglobal/

YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal

 

O značce Genius

Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nedávno expandoval také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie AI Copilot.

Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.

 

 

