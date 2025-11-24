Genius představil dřevěné Bluetooth reproduktory SP-HF1812BT s výkonem 50 W

Čistý a vyvážený zvuk
Srdcem reproduktorů Genius SP-HF1812BT je dvoupalcový výškový reproduktor pro jemné a přesné výšky v kombinaci se čtyřpalcovým basovým reproduktorem pro mohutnou odezvu v nízkých frekvencích. Samostatné ovladače basů a výšek umožňují uživatelům doladit zvukový profil bez ztráty čistoty. Výsledkem je přirozená zvuková kulisa, která si zachovává čistotu a živost při jakékoli úrovni hlasitosti.
Elegantní provedení ze dřeva
Skříně reproduktorů jsou vyrobeny z mimořádně pevného MDF dřeva, materiálu známého svou schopností tlumit vibrace a rezonanci. Toto provedení zvyšuje přesnost tónů a zároveň dává modelu SP-HF1812BT nadčasový vzhled. Reproduktory jsou k dispozici buď ve variantě borového dřeva nebo v tmavě hnědé barvě, aby ladily s každým interiérem.
Bezproblémové připojení
Reproduktory Genius SP-HF1812BT podporují bezdrátové streamování prostřednictvím Bluetooth i 3,5mm linkový vstup, což umožňuje snadné připojení ke smartphonům, tabletům, notebookům, televizorům a dalším audio zařízením. Jsou vybaveny také sluchátkovým výstupem, který zajišťuje nerušený poslech v soukromí.
Hlavní funkce
- Výstupní výkon 50 wattů RMS bez problémů ozvučí celou místnost
- Dvoupásmový systém s 2-palcovým výškovým a 4-palcovým basovým reproduktorem přináší čisté výšky a hluboké basy
- Samostatné nastavitelné ovladače výšek a basů
- Bluetooth 5.3 a 3,5mm linkový vstup zajišťují flexibilní možnosti připojení
- Skříňky z MDF dřeva tlumí vibrace a zvyšují věrnost zvuku
- K dispozici ve variantách pine wood nebo dark brown
Reproduktory Genius SP-HF1812BT kombinují klasické řemeslné zpracování s moderním bezdrátovým komfortem, což z nich dělá ideální volbu pro poslech hudby, sledování filmů a hraní her.
Cena a dostupnost
Dřevěné reproduktory Genius SP-HF1812BT s podporou Bluetooth o výkonu 50 wattů se v Česku prodávají za doporučenou maloobchodní cenu 1 990 Kč. Více informací najdete na webu: https://www.geniusnet.com/cz/products/view/sp_hf1812bt.
Další informace najdete na https://www.geniusnet.com nebo sociálních sítích Genius.
- Facebook: https://www.facebook.com/GeniusGlobal1985
- Instagram: https://www.instagram.com/geniusglobal/
- YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal
O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nedávno expandoval také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
Zdroj: Genius