Genius představil ergonomickou klávesnici Ergo KB-7000BT

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  12:15
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Praha 20. září 2026 (PROTEXT) - Značka Genius představila bezdrátovou ergonomickou klávesnici Ergo KB-7000BT, která kromě pohodlí přináší i vyšší produktivitu profesionálům, studentům i běžným uživatelům. Díky ergonomickému rozložení kláves ve stylu split-wave, integrované opěrce zápěstí, dvěma režimům bezdrátového připojení a speciálním klávesovým zkratkám nabízí novinka příjemnější psaní i při dlouhodobém používání.

Bezdrátová klávesnice Ergo KB-7000BT dokáže plynule přepínat mezi připojením přes Bluetooth a bezdrátovou frekvencí 2,4 GHz a nabízí spolehlivý výkon s dosahem až deset metrů. Speciální klávesy pro úpravy dokumentů, přístup k Microsoft Copilot a ovládání médií vám umožňuji být efektivnější, což z této klávesnice dělá ideálního pomocníka při práci, studiu i každodenním používání počítače.

Lepší opora zápěstí a paží

V zájmu většího pohodlí je klávesnice Ergo KB-7000BT vybavena integrovanou opěrkou zápěstí a sklopnými nožičkami, které zajišťují lepší oporu zápěstí, rukou a loktů. Ergonomické provedení podporuje přirozenější polohu při psaní, což snižuje únavu v průběhu dne.

Dva režimy bezdrátového připojení

Klávesnice Ergo KB-7000BT podporuje bezdrátové připojení prostřednictvím Bluetooth i v pásmu 2,4 GHz, což uživatelům umožňuje snadný přechod mezi kompatibilními zařízeními. Díky dosahu bezdrátového signálu až 10 metrů nabízí klávesnice stabilní výkon s minimální latencí v domácnosti, kanceláři i na cestách.

Speciální klávesy pro zvýšení produktivity

Zóna se speciálními klávesami umožňuje rychlý přístup k často používaným funkcím, což uživatelům pomáhá efektivněji pracovat. Klávesy pro úpravy nabízejí funkce Vyjmout, Kopírovat, Vložit a Nástroj Výstřižky, zatímco speciální klávesy pro Microsoft Copilot a mikrofon zjednodušují práci s pomocí AI. Kvůli většímu pohodlí jsou k dispozici také ovládací prvky médií pro přehrávání, přepínání skladeb, úpravu hlasitosti a ztlumení zvuku.

Cena a dostupnost

Bezdrátová ergonomická klávesnice Genius Ergo KB-7000BT s technologií Bluetooth se prodává za 999 Kč. Více informací najdete na stránce https://www.geniusnet.com/cz/products/view/ergo_kb_7000bt.

 

Hlavní funkce

  • Ergonomické uspořádání kláves ve stylu split-wave podporuje přirozenější držení těla při psaní
  • Integrovaná opěrka zápěstí se sklopnými nožičkami zajišťuje kvalitnější oporu rukou
  • Dva způsoby bezdrátového připojení – pomocí Bluetooth nebo frekvence 2,4 GHz s dosahem až deset metrů
  • Speciální klávesy, které slouží ke zvýšení produktivity při úpravách dokumentů, práci s Microsoft Copilot a ovládání multimédií
  • Navržena pro práci, studium i běžnou práci s počítačem

Další informace najdete na adrese https://www.geniusnet.com nebo na sociálních sítích Genius.

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusCZECH/

Instagram: https://www.instagram.com/geniusczech/

YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal

 

O značce Genius

Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.

Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.

 

Zdroj: Genius

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59248.

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