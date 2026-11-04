Genius představil herní headset GX Gaming HS-GX580U s RGB podsvícením

Sluchátka HS-GX580U se připojují přímo přes USB port, takže ihned fungují bez dalšího nastavování. Díky polohovatelnému mikrofonu a ovládacím prvkům na kabelu lze snadno řídit hlasovou komunikaci a zvuk, aniž byste museli přerušovat hraní. Dvoumetrový kabel zajišťuje dostatečný dosah pro stolní PC, zatímco lehké tělo a pohodlné provedení oceníte při delším hraní.
Pohlcující RGB osvětlení
Nastavitelné RGB LED podsvícení dodá vaší herní sestavě dynamický vizuální prvek. Osvětlení umocňuje herní atmosféru a zároveň ladí s ostatními PC komponenty a periferiemi, které podporují RGB.
Výkonné 50mm měniče
Herní sluchátka GX Gaming HS-GX580U jsou vybavena výkonnými 50mm basovými měniči, které se starají o sytý a detailní zvuk při hraní her, poslechu hudby, sledování filmů i během hlasové komunikace. Díky velkým měničům nabízejí silný zvuk, který vás dokonale vtáhne do děje her i oblíbených filmů.
Pohodlné ovládání na kabelu
Integrovaný ovladač umožňuje rychlý přístup k základnímu nastavení zvuku, aniž byste museli opouštět hru nebo aplikaci. Snadno tedy upravíte hlasitost nebo ztlumíte mikrofon, což vám zajistí pohodlné ovládání během hraní her, online schůzek a hlasových chatů.
Pohodlná i při delším používání
Herní headset GX Gaming HS-GX580U má měkké náušníky příjemné na dotek, které zaručují pohodlné nošení. Nastavitelný hlavový most se flexibilně přizpůsobí různým tvarům hlavy, aby sluchátka perfektně seděla a netlačila ani při celodenním používání.
USB připojení typu Plug-and-Play
Díky USB připojení a dvoumetrovému kabelu headset HS-GX580U jednoduše připojíte k PC a můžete ho okamžitě začít používat. Není nutné žádné složité nastavování. Sluchátka stačí jen připojit, a proto jsou vhodná pro hraní her, práci i každodenní komunikaci.
Cena a dostupnost
Herní headset GX Gaming HS-GX580U s RGB podsvícením a USB připojením se prodává za 549 Kč s DPH. Další informace a technické parametry produktu najdete na webu Genius.
Více informací najdete na https://www.geniusnet.com nebo na níže uvedených sociálních sítích značky Genius.
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O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
Zdroj: Genius
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59918.