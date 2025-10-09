Genius představil herní myš Scorpion M8100 AI Copilot

  9:36
Praha 9. října 2025 (PROTEXT) - Značka Genius představila bezdrátovou herní myš Scorpion M8100 s ergonomickým tvarem, která je určena pro hráče, profesionály i běžné uživatele. Novinka přináší vedle snadné ovladatelnosti i podporu asistenta AI Copilot a také dva režimy bezdrátového připojení prostřednictvím Bluetooth 5.0 nebo frekvence 2,4 GHz. Myš nabízí všestrannost a pohodlí za dostupnou cenu.

Hlavním přínosem myši Scorpion M8100 je integrace tlačítka AI Copilot, jehož stisknutí umožňuje uživatelům okamžitý přístup k oblíbenému AI asistentovi. Model Scorpion M8100 je zařízení typu plug-and-play, a proto jsou všechny jeho funkce k dispozici ihned po připojení bez nutnosti instalace dalšího softwaru. Jeho nastavení a používání na různých zařízeních je tedy velmi snadné.

Díky snímači s rozlišením 3200 DPI a šesti programovatelným tlačítkům se myš Scorpion M8100 přizpůsobí různým potřebám, ať už jde o přesnost při hraní her, pracovní úkoly nebo podporu pracovních postupů využívajících umělou inteligenci. Uživatelé mohou na myši jednoduše přepínat mezi různými hodnotami DPI (1200/2400/3200), což zajišťuje plynulé ovládání napříč obrazovkami a aplikacemi. Ergonomický tvar myši zaručuje komfort při delším používání, zatímco technologie úspory energie automaticky šetří výdrž baterie, když se myš nepoužívá.

Hlavní funkce modelu Scorpion M8100 AI Copilot

  • Dva bezdrátové režimy: Připojte se pomocí Bluetooth 5.0 nebo USB přijímače vysílajícího na frekvenci 2,4 GHz.
  • Podpora AI Copilot: Aktivujte asistenta AI Copilot a zvyšte svou produktivitu.
  • Nastavitelné DPI: Přepínejte mezi citlivostí 1200, 2400 (výchozí) nebo 3200 DPI podle typu úloh a her.
  • Ergonomické pohodlí: Pohodlně se používá i během dlouhých hodin práce.
  • Funkce úspory energie: Snižuje spotřebu baterie při nečinnosti.
  • Dvě barevné varianty: Myš je dostupná v barevných provedeních Black nebo Army Green.
  • Plug & Play: Snadné nastavení prostřednictvím Bluetooth nebo USB připojení.

Cena a dostupnost

Bezdrátová herní myš Genius Scorpion M8100 AI Copilot je dostupná v barevných provedeních Black a Army Green u partnerských prodejců za doporučenou cenu 379 Kč. Více informací najdete na stránce produktu na: https://www.geniusnet.com/cz/gaming/view/scorpion_m8100.

Technické parametry

Název modeluScorpion M8100
Frekvence rádiového signáluDva režimy – Bluetooth 5.0 nebo 2,4 GHz (poznámka: Režimy Bluetooth a 2,4GHz nelze používat současně.)
RozhraníBluetooth a USB přijímač
Snímací systémOptický
Počet tlačítek6 (levé, pravé, střední s rolovacím kolečkem, vpřed, vzad, přepínač DPI)
Rozlišení (DPI)1200 / 2400 (výchozí) / 3200
Hmotnost produktuPřibližně 68 g (včetně přijímače)
Rozměry produktu (Š x V x H)69,3 × 112,4 × 41,6 mm (2,73 × 4,43 × 1,64 palce)
BarvyBlack, Army Green

 

Další informace najdete na webu https://www.geniusnet.com nebo na sociálních sítích značky Genius.

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusGlobal1985

Instagram: https://www.instagram.com/geniusglobal/

YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal

 

O značce Genius

Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nedávno expandoval také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI Copilot.

Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.

 

Zdroj: Genius

 

 

