Genius představil herní ovladač GX-Gaming GX-19UV

Hráči u ovladače GX Gaming GX-19UV ocení hmatovou odezvu a přesné ovládání. Dvojice vibračních motorů umocňuje zážitek ze hry tím, že simuluje herní akce v reálném čase, od explozí až po nárazy, a nabízí dynamičtější a realističtější hraní. Tlačítko turbo na ovladači zajišťuje rychlejší a responzivnější ovládání, což hráčům umožňuje získat výhodu v akčních hrách.
Ergonomicky tvarované úchopy zaručují dlouhodobé pohodlí při delším hraní. Čtyřsměrový D-pad, dvojice analogových páček a čtyři speciální tlačítka poskytují intuitivní ovládání ve všech herních žánrech. Díky kabelu o délce 1,8 metru získají hráči dostatek prostoru pro hraní bez rušení signálu.
Hlavní funkce
- Kompatibilní s PC (Windows 8/10/11 nebo novější) a konzolí PlayStation 4/3
- Dva vibrační motory zajišťují působivou zpětnou vazbu
- Tlačítko Turbo pro rychlé a pohotové ovládání
- 4-směrový D-pad a dva analogové joysticky
- Pohodlné ergonomické provedení
- Připojení přes kabel o délce 1,8 metru
Cena a dostupnost
Ovladač Genius GX-Gaming GX-19UV se prodává za doporučenou cenu 399 Kč. Více informací najdete na webové stránce produktu https://www.geniusnet.com/en/gaming/view/gx_19uv.
O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nedávno expandoval také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.