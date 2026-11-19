MaxFire GX-23UV kombinuje základní herní ovládací prvky s praktickými funkcemi, jako je režim TURBO a tlačítka zkratek. 1,8 metru dlouhý kabel zajišťuje dostatečný dosah pro nejrůznější herní sestavy. Široká kompatibilita s různými platformami umožňuje používat tento ovladač k PC, na konzolích Nintendo Switch, Switch Lite, PlayStation 4, PlayStation 3 i na zařízeních se systémem Android.
Asymetrický design ve stylu Xboxu
Ovladač Genius MaxFire GX-23UV nabízí rozložení ovládacích prvků ve stylu Xboxu s asymetrické uspořádání analogových páček, díky čemuž je levá páčka umístěna v přirozené poloze pro palec. Toto provedení umožňuje pohodlný přístup k hlavním ovládacím prvkům a je ideální pro dlouhé hraní i pro 3D akční hry, které ve velké míře využívají analogové ovládání.
RGB joysticky a snadné ovládání
Dva mini joysticky jsou vybaveny sedmibarevným RGB podsvícením, které ovladači dodává zajímavý vzhled a zároveň usnadňuje rozpoznání ovládacích funkcí. Čtyřsměrný D-pad, čtyři tlačítka zkratek a speciální funkce TURBO zajišťují rychlé a responzivní ovládání v nejrůznějších hrách. Funkci TURBO lze přiřadit ke kompatibilním tlačítkům, aby bylo v případě potřeby možné provádět rychlé a opakované stisky.
Realistická dvojitá vibrační odezva
Dva vestavěné vibrační motory zajišťují realistické vibrační efekty, které reagují na dění ve hře. Dvojitá vibrační odezva hráče vtáhne ještě hlouběji do děje – od nárazů a kolizí až po další události ve hře – a pomáhá jim vcítit se do akce.
Široká kompatibilita napříč platformami
MaxFire GX-23UV podporuje celou řadu herních platforem, včetně PC, Nintendo Switch, Switch Lite, PlayStation 4, PlayStation 3 a zařízení s operačním systémem Android. Díky své široké kompatibilitě je tento ovladač flexibilním řešením pro uživatele, kteří hrají na více platformách současně.
Kabel o délce 1,8 metru
1,8 metru dlouhý kabel poskytuje dostatečnou délku pro pohodlné používání se stolními PC, herními konzolemi a dalšími kompatibilními zařízeními. Díky připojení přes kabel také odpadá nutnost nabíjení, takže je ovladač připraven k použití kdykoli je to potřeba.
Cena a dostupnost
Herní ovladač Genius MaxFire GX-23UV se prodává za 449 Kč, resp. 18,9 euro s DPH. Další informace a úplné technické údaje o produktu najdete na webu Genius: https://www.geniusnet.com/cz/gaming/view/gx_23uv
Více informací najdete na https://www.geniusnet.com nebo na níže uvedených sociálních sítích značky Genius.
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Zdroj: Genius
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60116.