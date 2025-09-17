Genius představil jednodílný Bluetooth reproduktor SP-HF505BT ze dřeva

  12:07
Praha 17. září 2025 (PROTEXT) - Značka Genius představila prémiový Bluetooth reproduktor SP-HF505BT, který sází na kombinaci dřevěné konstrukce a stereo zvuku o výkonu 20 W. Novinka je určena milovníkům hudby, pro které je důležitý vzhled i výkon. Tento kompaktní audiosystém nabízí čisté výšky zásluhou dvou výškových reproduktorů o průměru 1,5 palce a současně hluboké basy díky dvěma třípalcovým wooferům. Výhodou je také více možnosti připojení, a proto je SP-HF505BT vhodný do domácnosti i kanceláře.

Nadčasové zpracování do moderních prostor

Genius SP-HF505BT zaujme elegantní kresbou dřeva, díky čemuž zútulní každý prostor. Čisté linie a minimalistický profil reproduktoru byly záměrně navrženy tak, aby ladily s moderními interiéry – od kancelářských stolů až po kuchyňské linky.

Dřevěné tělo reproduktoru SP-HF505BT nejen zlepšuje akustický výkon díky přirozenému tlumení vibrací, ale zároveň slouží jako stylový designový prvek, který ladí s moderním nábytkem a estetikou pracovního prostoru. Model SP-HF505BT se dodává v barevných provedeních Pine Wood a Dark Brown.

Hlavní funkce:

  • Kompaktní jednodílné provedení: Nezabírá místo, a přitom nabízí vysoký výkon; vhodný do libovolného prostředí.
  • 20 W RMS stereo výstup: Dva 3palcové woofery a dva 1,5palcové výškové reproduktory přinášejí bohaté audio, které ozvučí celou místnost.
  • Dvoukanálové oddělení zvuku: Poskytuje optimalizované oddělení frekvencí pro hluboké basy a čisté výšky.
  • Připojení Bluetooth 5.3: Zajišťuje rychlé a stabilní bezdrátové streamování zvuku ze smartphonů, tabletů nebo počítačů.
  • Více zdrojů signálu: Jednoduše volte mezi Bluetooth, AUX vstupem a konektorem pro sluchátka pomocí centrálního ovladače.
  • Praktický centrální ovladač: Zjednodušuje ovládání hlasitosti a přepínání mezi vstupy.
  • Široká kompatibilita: Funguje se zařízeními, která podporují technologii Bluetooth nebo disponují tradičním zdrojem přes konektor AUX nebo sluchátkový konektor.

Ceny a dostupnost

Dřevěný Bluetooth reproduktor Genius SP-HF505BT se v Česku a na Slovensku prodává za doporučenou cenu 1 190 Kč, resp. 47,90 EUR. Více informací najdete na stránce produktu: https://www.geniusnet.com/cz/products/view/sp_hf505bt 

 

Další informace najdete na https://www.geniusnet.com nebo na sociálních sítích značky Genius.

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusGlobal1985

Instagram: https://www.instagram.com/geniusglobal/

YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal
 

O značce Genius

Genius je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Značka Genius byla založena v roce 1985, působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nedávno expandoval také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI Copilot.

Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.

 

 

