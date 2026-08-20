Genius představil joystick MaxFire F27 pro letecké simulátory

Díky čtyřosému systému řízení, 12 programovatelným funkcím a speciálnímu ovladači plynu nabízí joystick MaxFire F27 responzivní a intuitivní ovládání pro širokou škálu leteckých simulátorů na platformě PC. Jeho ergonomické provedení a praktické funkce zaručují pohodlné ovládání i během dlouhého hraní a současně precizní řízení.
Autentický zážitek z létání
Genius MaxFire F27 svým provedením věrně napodobuje řízení skutečného letadla, a proto nabízí pohlcující zážitky při hraní leteckých simulátorů. Jeho čtyřosý systém řízení citlivě reaguje na změny směru, díky čemuž mohou uživatelé přesně manévrovat v nejrůznějších letových situacích.
Plynulé ovládání motoru
MaxFire F27 je vybaven integrovaným posuvným ovladačem plynu, který umožňuje plynulé a realistické řízení výkonu motoru. Speciální páka plynu vás ještě více vtáhne do hry a umožní vám přesněji zrychlovat a brzdit během letu.
Multifunkční ovládání
MaxFire F27 nabízí 12 funkčních tlačítek a kloboučkový přepínač, které zaručují uživatelům rychlý přístup k důležitým letovým povelům a ovládání kamery. Univerzální rozložení tlačítek podporuje celou řadu leteckých simulátorů pro PC a umožňuje hráčům přizpůsobit si ovládání podle vlastních potřeb.
Ergonomické provedení a a stabilní poloha
Joystick MaxFire F27 je navržen s ohledem na pohodlí při dlouhých letech. Jeho ergonomická rukojeť pomáhá snižovat únavu ruky, a zároveň zachovává přesné ovládání. Čtyři protiskluzové gumové podložky zajišťují vynikající stabilitu a starají se o to, aby joystick držel na stole a zůstal vždy pevně na svém místě.
Praktické řešení pro uložení
MaxFire F27 má odnímatelné stojánky, které umožňují snadnější uložení joysticku, když se nepoužívá. To je ideální řešení pro uživatele, kteří mají na stole málo místa.
Cena a dostupnost
Herní joystick Genius MaxFire F27 s USB připojením se prodává za cenu 899 Kč. Více informací najdete na https://www.geniusnet.com/cz/gaming/view/maxfire_f27.
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O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl, mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
Zdroj: Genius
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