Genius představil kompaktní bezdrátovou klávesnici LuxeMate Q7100BT

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  11:24
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Praha 9. července 2026 (PROTEXT) - Značka Genius představila kompaktní bezdrátovou klávesnici LuxeMate Q7100BT, která zaručuje pohodlí při běžné práci. Díky bezdrátovému připojení Bluetooth i 2,4 GHz nabízí novinka flexibilní kompatibilitu se stolními PC, notebooky, tablety, smartphony i chytrými televizory.

Zásluhou kompaktního provedení nezabírá klávesnice LuxeMate Q7100BT místo na stole a zároveň poskytuje přesné a příjemné psaní díky retro klávesám ve stylu psacího stroje. Navíc disponuje speciálními klávesami pro úpravu dokumentů, přístup k AI asistentovi Copilot a ovládání médií, což uživatelům pomůže zefektivnit běžné úkoly jediným stisknutím.

Kompaktní provedení, které nezabírá místo

Model Genius LuxeMate Q7100BT se vyznačuje kompaktními rozměry a lehkým tělem. Pomůže vám nejen udržet na stole pořádek bez zbytečných kabelů, ale zároveň se i snadno přenáší mezi jednotlivými pracovišti. Její efektivní rozložení je ideální pro minimalistické sestavy, práci z domova či na cestách.

Speciální klávesy pro zvýšení produktivity

Kvůli zvýšení efektivity práce má klávesnice LuxeMate Q7100BT zónu se speciálními klávesami s často používanými zkratkami, které slouží pro úpravy, AI nástroje a přehrávání médií. Uživatelé mohou díky tomu okamžitě používat funkce Vyjmout, Kopírovat, Vložit a Výstřižky, spouštět Microsoft Copilot a aktivovat mikrofon. Mohou také ovládat přehrávání médií pomocí kláves pro přehrávání, předchozí skladbu, následující skladbu, hlasitost a ztlumení zvuku.

Dva způsoby bezdrátového připojení

Genius LuxeMate Q7100BT podporuje bezdrátové připojení Bluetooth i 2,4 GHz s dosahem až 10 metrů. Dva režimy bezdrátového připojení umožňují bezproblémové propojení s celou řadou kompatibilních zařízení včetně PC, notebooků, tabletů, smartphonů a chytrých televizorů.

Integrovaný přístup k AI Copilot

Genius LuxeMate Q7100BT se vyznačuje speciálními klávesami Copilot AI, které umožňují rychlejší přístup k asistenci využívající AI a funkcím hlasového ovládání. Jediným stiskem mohou uživatelé aktivovat asistenta Microsoft Copilot, který podporuje produktivitu, tvorbu obsahu, rychlé vyhledávání nebo pomoc při práci. Speciální klávesa pro mikrofon pak umožňuje pohodlnou hlasovou interakci s kompatibilními aplikacemi a službami.

Hlavní funkce

  • Kompaktní bezdrátová klávesnice s retro klávesami ve stylu psacího stroje
  • Dva režimy bezdrátového připojení přes Bluetooth a 2,4 GHz
  • Dosah bezdrátového signálu až 10 metrů
  • Speciální klávesy pro úpravy, AI Copilot a ovládání multimédií
  • Kompatibilní se stolními PC, notebooky, tablety, smartphony a chytrými TV
  • Prostorově úsporné provedení je ideální pro moderní desktopové sestavy

Model Genius LuxeMate Q7100BT nabízí uživatelům praktickou kombinaci kompaktního provedení, všestranného bezdrátového připojení a klávesových zkratek zaměřených na zvýšení produktivity.

Cena a dostupnost

Bezdrátová klávesnice Genius LuxeMate Q7100BT se v Česku prodává za 399 Kč. Více informací a podrobné technické specifikace najdete na oficiálním webu produktu: https://www.geniusnet.com/cz/products/view/luxemate_q7100bt

O značce Genius

Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.

Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.

Zdroj: Geniu 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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