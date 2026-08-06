Genius představil lehkou bezdrátovou myš NX-8280S BT s možností nabíjení

Díky hmotnosti pouhých 65 gramů (bez přijímače) eliminuje myš Genius NX-8280S BT únavu ruky při delším používání, a zároveň si zachovává přesné a citlivé ovládání. Myš nabízí bezdrátové připojení přes Bluetooth i technologii 2,4 GHz, umožňuje nastavit citlivost až 3200 DPI a obsahuje integrovanou dobíjecí baterii. Je proto vhodná pro kancelářskou práci i používání na cestách.
Velmi lehká konstrukce
Myš Genius NX-8280S BT se vyznačuje lehkým tělem o hmotnosti 65 gramů, což pomáhá snížit únavu ruky a zápěstí při dlouhodobém používání. Díky teflonovým nožičkám s minimálním třením navíc hladce klouže po libovolném povrchu.
Flexibilita dvojího bezdrátového připojení
Novinka podporuje bezdrátové připojení jak prostřednictvím Bluetooth, tak i na frekvenci 2,4 GHz. To dává uživatelům flexibilitu při připojování k celé řadě zařízení. Dva režimy bezdrátového připojení umožňují snadné přepínání mezi zařízeními a zároveň zajišťují stabilní a spolehlivý výkon.
Dobíjecí baterie a úsporný provoz
Bezdrátová myš Genius NX-8280S BT obsahuje integrovanou nabíjecí lithiovou baterií o kapacitě 500 mAh. Eliminuje tak potřebu jednorázových baterií a nabízí pohodlné nabíjení pomocí přiloženého kabelu. Integrovaná funkce úspory energie pomáhá prodloužit výdrž baterie, když se myš nepoužívá.
Vyšší přesnost ovládání
Myš nabízí nastavitelné hodnoty 400, 1200, 1600, 2400 a 3200 DPI, což dává uživatelům možnost přizpůsobit si citlivost kurzoru v různých aplikacích nebo podle rozlišení displeje. Nabízí šest tlačítek včetně tlačítka Zpět, Vpřed a nastavení DPI, které zajistí vyšší produktivitu i příjemné ovládání.
Tichý provoz a přístup k asistentovi Copilot
Model NX-8280S BT je určen do tichého pracovního prostředí. Využívá nehlučné spínače, aniž by došlo k omezení hmatové odezvy a citlivosti. Nabízí také speciální kombinaci tlačítek, která aktivuje asistenta Microsoft Copilot AI, a díky tomu přináší uživatelům rychlý přístup k nástrojům zvyšujícím produktivitu s podporou umělé inteligence.
Dvě barevná provedení
Myš Genius NX-8280S BT se v Česku prodává ve dvou barevných provedeních Black a Navy Blue za 449 Kč. Více informací najdete na webu https://www.geniusnet.com/cz/products/view/nx_8280s_bt.
Další informace najdete na https://www.geniusnet.com nebo na sociálních sítích Genius.
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O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
Zdroj: Genius