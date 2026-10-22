Genius představil přenosný Bluetooth mini reproduktor SP-913BT

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  9:40
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Praha 22. října 2026 (PROTEXT) - Značka Genius představila kompaktní nositelný Bluetooth reproduktor SP-913BT určený pro pohodlný poslech na cestách. Díky přenosnému provedení si ho můžete jednoduše vzít s sebou a využívat při běžných činnostech, na cestách i při outdoorových dobrodružstvích.

Genius SP-913BT spojuje mobilitu s univerzálními funkcemi. Poskytuje spolehlivý zvuk a větší pohodlí, ať se vydáte kamkoli. Díky kompaktním rozměrům a lehkému tělu o hmotnosti pouhých 74 gramů je ideálním společníkem pro život v pohybu.

Nositelné řešení s magnetickým uchycením

Genius SP-913BT je vybaven sponou s magnetickým uchycením, díky čemuž ho lze snadno připevnit na oblečení, batoh nebo kompatibilní kovové povrchy a pohodlně si užívat poslech, aniž byste ho drželi v ruce.

Bluetooth 6.0 s technologií TWS

Bluetooth 6.0 zajišťuje stabilní bezdrátové připojení pro přehrávání hudby i hovory, zatímco technologie True Wireless Stereo (TWS) umožňuje spárování dvou reproduktorů SP-913BT, čímž dosáhnete působivějšího stereo zážitku.

Voděodolný díky stupni krytí IPX5

Zásluhou certifikace IPX5 je reproduktor odolný vůči potu a mírnému dešti, a proto je ideálním společníkem při cvičení, jízdě na kole, turistice a dalších outdoorových aktivitách.

Zabudovaný SOS alarm

Reproduktor SP-913BT je vybaven integrovaným SOS alarmem pro případ nouze, který využívá mezinárodně uznávaný SOS signál složený ze tří krátkých, tří dlouhých a tří krátkých tónů. Alarm se aktivuje stisknutím a podržením tlačítka SOS po dobu dvou sekund. Hlasitost tísňového SOS alarmu dosahuje až 90 dB a je jasně slyšitelný, takže v situacích, kdy se počítá každá sekunda, spolehlivě přivolá pomoc.

Kompaktní a lehké provedení

Model SP-913BT váží pouhých 74 gramů a nabízí výstupní výkon 3 W RMS, který zajišťuje kompaktní 1,3palcový měnič. Jeho vestavěný mikrofon navíc umožňuje pohodlné hands-free hovory.

Až 5 hodin poslechu

Integrovaná nabíjecí baterie s kapacitou 400 mAh zajišťuje až 5 hodin přehrávání při 50% hlasitosti. Hodinu a půl trvá její úplné nabití.

Dvě barevné varianty

Model Genius SP-913BT bude dostupný v barevných provedeních Dark Grey a Pink, aby si uživatelé mohli vybrat mezi klasickým a výraznějším vzhledem.

Cena a dostupnost

Miniaturní nositelný Bluetooth reproduktor Genius SP-913BT se bude prodávat za 399 Kč s DPH. Více informací a kompletní technické specifikace produktu najdete na https://www.geniusnet.com/cz/products/view/sp_913bt.

Hlavní funkce

  • Magnetický klip pro nošení na těle umožňuje hands-free poslech
  • Bluetooth 6.0 pro stabilní bezdrátové připojení
  • Výkon 3 W RMS v kompaktním těle o hmotnosti pouhých 74 g
  • Odolnost vůči vodě se stupněm krytí IPX5 pro outdoor využití
  • Technologie True Wireless Stereo (TWS) pro spárování dvou reproduktorů
  • Vestavěný mikrofon umožňující hands-free hovory
  • Integrovaný SOS alarm pro vyšší bezpečnost při outdoor aktivitách
  • Až 5 hodin provozu při 50% hlasitosti
  • K dispozici v barvách Dark Grey a Pink

 

Další informace najdete na https://www.geniusnet.com nebo sociálních sítích Genius.

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusCZECH/

Instagram: https://www.instagram.com/geniusczech/

YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal

 

O značce Genius

Značka Genius vznikla v roce 1985 a je předním světovým výrobcem počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.

Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.

 

Zdroj: Genius

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59732.

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