Genius představil skládací Bluetooth headset HS-800BT

Sluchátka Genius HS-800BT nabízejí příjemný poslech i praktické funkce pro každodenní použití, včetně bezdrátového připojení, intuitivního ovládání a delší výdrže baterie. Díky univerzálnímu provedení jsou vhodná pro poslech hudby, sledování videí, hands-free hovory a další aktivity.
Ultralehké a skládací provedení
Model Genius HS-800BT se vyznačuje lehkou konstrukcí s hmotností pouhých 166 gramů, což zaručuje stabilní pohodlí i při delším poslechu. Díky skládací konstrukci se snadno přenáší a skladuje, což z něj dělá praktického společníka při dojíždění, cestování, práci i pro každodenní používání.
Bezproblémové bezdrátové připojení pomocí Bluetooth 6.0
Bluetooth 6.0 zajišťuje stabilní bezdrátové připojení pro telefonování nebo poslech hudby s dosahem až 10 metrů. Sluchátka lze jednoduše spárovat s telefonem nebo notebookem a intuitivně ovládat jen pomocí tlačítek.
Čistý zvuk díky 40mm měničům
Model HS-800BT je vybaven 40mm měniči, které poskytují čistý, vyvážený zvuk v rozsahu 20 Hz až 20 kHz. Díky citlivosti 102 dB ±3 dB headset nabízí příjemný zážitek z poslechu hudby, sledování videí i telefonování.
Až 25 hodin poslechu
Díky integrované dobíjecí baterii o kapacitě 300 mAh přináší headset HS-800BT až 25 hodin poslechu hudby nebo hovorů při 50% hlasitosti, což minimalizuje časté nabíjení. Headset lze plně nabít přes port USB-C přibližně za 2,5 hodiny.
Pohodlné ovládání a inteligentní hlasoví asistenti
Model Genius HS-800BT je vybaven fyzickými ovládacími prvky pro párování, nastavení hlasitosti a ovládání přehrávání, aby měl uživatel pohodlný přístup k často používaným funkcím. Vestavěný mikrofon umožňuje hands-free hovory, zatímco podpora Google Assistant a Siri zajišťuje rychlý přístup k inteligentnímu hlasovému asistentovi.
Cena a dostupnost
Skládací Bluetooth sluchátka Genius HS-800BT se prodávají za 499 Kč. Více informací a kompletní technické parametry produktu najdete na oficiální stránce produktu Genius: https://www.geniusnet.com/cz/products/view/hs_800bt
Více informací najdete na https://www.geniusnet.com/cz/ nebo na níže uvedených sociálních sítích značky Genius.
Facebook: https://www.facebook.com/GeniusCZECH/
Instagram: https://www.instagram.com/geniusczech/
YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal
O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot. Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
Zdroj: Genius
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59541.