Genius představil stereo reproduktor SoundBar 220BT s Bluetooth připojením

Praha 20. května 2026 (PROTEXT) - Genius představil SoundBar 220BT, kompaktní bezdrátový soundbar s podporou Bluetooth, který nabízí pohodlné připojení a čistý stereo zvuk pro práci i zábavu. SoundBar 220BT se vyznačuje elegantním jednodílným provedením a skvěle se hodí ke stolnímu počítači nebo do domácnosti.

Genius SoundBar 220BT obsahuje dva dvoupalcové širokopásmové reproduktory a přináší vyvážený stereo zvuk na levém i pravém kanálu s ostrými výškami a čistými basy.

Uživatelé mohou pomocí Bluetooth připojení bezdrátově přehrávat audio, nebo využít konektory USB-A a USB-C pro přímé digitální přehrávání zvuku. Možnosti připojení dále rozšiřují 3,5mm linkový vstup (AUX) a konektor pro sluchátka, což zajišťuje všestrannost při použití s celou řadou zařízení včetně notebooků, tabletů, smartphonů a stolních PC.

Díky celkovému výstupnímu výkonu 4 W (RMS) je SoundBar 220BT určen pro každodenní používání. Jednoduché ovládání a funkce USB typu Plug-and-play zajišťují snadné používání bez nutnosti instalace dalších ovladačů, což z něj dělá praktické řešení do domácností i kanceláří.

Hlavní funkce

  • Bezdrátový soundbar s podporou Bluetooth
  • Dva dvoupalcové širokopásmové reproduktory pro stereo zvuk
  • Připojení přes Bluetooth, USB-A a USB-C
  • Podpora 3,5mm linkového vstupu (AUX) a konektoru pro sluchátka
  • Celkový výstupní výkon 4 W (RMS)
  • Okamžité připojení přes USB (Plug-and-play)
Technické parametry 
Název modeluSoundBar 220BT
Celkový výstupní výkon4 W (RMS)
Měniče2x 2“ širokopásmové reproduktory
Regulace hlasitostiAno
Ovládání pomocí BluetoothAno
Konektor pro připojení sluchátekAno
3,5 mm audio konektorAno
Frekvenční rozsah100 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu65 dB
NapájeníUSB DC 5 V
Rozměry (Š x V x H)385 x 87 x 68 mm
Hmotnost615 g

 

Cena a dostupnost

Genius SoundBar 220BT se prodává za doporučenou cenu 649 Kč včetně DPH. Více informací najdete na webu produktu https://www.geniusnet.com/cz/products/view/soundbar_220bt.

O značce Genius

Genius byl založen v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.

Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.

 

Zdroj: Genius

