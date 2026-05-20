Genius představil stereo reproduktor SoundBar 220BT s Bluetooth připojením

Genius SoundBar 220BT obsahuje dva dvoupalcové širokopásmové reproduktory a přináší vyvážený stereo zvuk na levém i pravém kanálu s ostrými výškami a čistými basy.
Uživatelé mohou pomocí Bluetooth připojení bezdrátově přehrávat audio, nebo využít konektory USB-A a USB-C pro přímé digitální přehrávání zvuku. Možnosti připojení dále rozšiřují 3,5mm linkový vstup (AUX) a konektor pro sluchátka, což zajišťuje všestrannost při použití s celou řadou zařízení včetně notebooků, tabletů, smartphonů a stolních PC.
Díky celkovému výstupnímu výkonu 4 W (RMS) je SoundBar 220BT určen pro každodenní používání. Jednoduché ovládání a funkce USB typu Plug-and-play zajišťují snadné používání bez nutnosti instalace dalších ovladačů, což z něj dělá praktické řešení do domácností i kanceláří.
|Technické parametry
|Název modelu
|SoundBar 220BT
|Celkový výstupní výkon
|4 W (RMS)
|Měniče
|2x 2“ širokopásmové reproduktory
|Regulace hlasitosti
|Ano
|Ovládání pomocí Bluetooth
|Ano
|Konektor pro připojení sluchátek
|Ano
|3,5 mm audio konektor
|Ano
|Frekvenční rozsah
|100 Hz – 20 kHz
|Odstup signálu od šumu
|65 dB
|Napájení
|USB DC 5 V
|Rozměry (Š x V x H)
|385 x 87 x 68 mm
|Hmotnost
|615 g
Cena a dostupnost
Genius SoundBar 220BT se prodává za doporučenou cenu 649 Kč včetně DPH. Více informací najdete na webu produktu https://www.geniusnet.com/cz/products/view/soundbar_220bt.
O značce Genius
Genius byl založen v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
Zdroj: Genius