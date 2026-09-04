Genius představil webkameru FaceCam LIGHT s nastavitelným LED osvětlením

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  13:01
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Praha 4. září 2026 (PROTEXT) - Značka Genius představila webovou kameru FaceCam LIGHT. Jde o zařízení s rozlišením Full HD (1080p), které vylepšuje kvalitu online komunikace díky ostrému obrazu, nastavitelnému LED osvětlení a snadnému připojení typu Plug-and-Play. Novinka nabízí spolehlivý výkon a uživatelsky přívětivé funkce pro účely distanční výuky, videokonferencí, živého vysílání nebo virtuálních schůzek.

Křišťálově čisté Full HD video

FaceCam LIGHT obsahuje 2Mpx CMOS snímač, který dokáže zaznamenávat video v rozlišení 1080p při rychlosti 30 snímků za sekundu, a zajišťuje proto ostrý a přirozeně vypadající obraz. Díky optimalizaci pro aplikace Microsoft Teams, Zoom a Google Meet je kamera vhodná pro videokonference, online výuku a živé vysílání. Vestavěný mikrofon poskytuje čistý záznam hlasu pro bezproblémovou komunikaci.

Nastavitelné doplňkové LED osvětlení vylepší kvalitu obrazu

Kamera Genius FaceCam LIGHT je vybavena doplňkovým LED osvětlením s integrovaným ovladačem jasu, což uživatelům umožňuje rychle přizpůsobit osvětlení podle okolního prostředí. Nastavitelné osvětlení zlepšuje nasvícení obličeje a eliminuje nechtěný stín. To zajišťuje jasnější obraz během videohovorů, online výuky a videostreamů.

Integrovaná krytka zajistí soukromí, když je potřeba

Novinka je vybavena také integrovanou krytkou, která slouží k fyzickému zakrytí kamery, pokud se právě nepoužívá. To zaručuje více soukromí a zároveň chrání objektiv kamery před prachem a poškrábáním, což dlouhodobě přispívá k vysoké kvalitě obrazu.

Snadné připojení

Webová kamera Genius FaceCam LIGHT podporuje technologii UVC Plug & Play, která uživatelům umožňuje okamžité používání bez nutnosti instalace ovladačů. Díky kompatibilitě s rozhraními USB-A i USB-C ji lze snadno připojit k celé řadě zařízení. Kamera je vybavena také flexibilní upevňovací sponou a možností otáčení o 360°, což umožňuje pohodlné přichycení na monitory, stoly nebo stativy.

Cena a dostupnost

Genius FaceCam LIGHT se prodává za 799 Kč včetně DPH. Více informací o webové kameře najdete na adrese https://www.geniusnet.com/cz/products/view/facecam_light.

Hlavní funkce

  • Webová kamera s rozlišením 1080p a 2Mpx CMOS snímačem
  • Nastavitelné doplňkové LED osvětlení s ovládáním jasu na kabelu
  • Integrovaný mikrofon zajišťuje zřetelnou hlasovou komunikaci
  • Krytka objektivu zaručuje soukromí a chrání před prachem
  • UVC Plug & Play – k připojení nejsou potřeba žádné ovladače
  • Kompatibilita s porty USB-A i USB-C
  • Otočení o 360° a flexibilní upevnění na monitor, stůl nebo stativ
  • Optimalizováno pro aplikace Microsoft Teams, Zoom a Google Meet, streamování nebo online výuku

Více informací najdete na adrese https://www.geniusnet.com nebo na sociálních sítích značky Genius.

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusCZECH/    
Instagram: https://www.instagram.com/geniusczech/    
YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal 

O značce Genius  
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot. 
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě. 

Zdroj: Genius    
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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