Genius představil webkameru FaceCam LIGHT s nastavitelným LED osvětlením

Křišťálově čisté Full HD video
FaceCam LIGHT obsahuje 2Mpx CMOS snímač, který dokáže zaznamenávat video v rozlišení 1080p při rychlosti 30 snímků za sekundu, a zajišťuje proto ostrý a přirozeně vypadající obraz. Díky optimalizaci pro aplikace Microsoft Teams, Zoom a Google Meet je kamera vhodná pro videokonference, online výuku a živé vysílání. Vestavěný mikrofon poskytuje čistý záznam hlasu pro bezproblémovou komunikaci.
Nastavitelné doplňkové LED osvětlení vylepší kvalitu obrazu
Kamera Genius FaceCam LIGHT je vybavena doplňkovým LED osvětlením s integrovaným ovladačem jasu, což uživatelům umožňuje rychle přizpůsobit osvětlení podle okolního prostředí. Nastavitelné osvětlení zlepšuje nasvícení obličeje a eliminuje nechtěný stín. To zajišťuje jasnější obraz během videohovorů, online výuky a videostreamů.
Integrovaná krytka zajistí soukromí, když je potřeba
Novinka je vybavena také integrovanou krytkou, která slouží k fyzickému zakrytí kamery, pokud se právě nepoužívá. To zaručuje více soukromí a zároveň chrání objektiv kamery před prachem a poškrábáním, což dlouhodobě přispívá k vysoké kvalitě obrazu.
Snadné připojení
Webová kamera Genius FaceCam LIGHT podporuje technologii UVC Plug & Play, která uživatelům umožňuje okamžité používání bez nutnosti instalace ovladačů. Díky kompatibilitě s rozhraními USB-A i USB-C ji lze snadno připojit k celé řadě zařízení. Kamera je vybavena také flexibilní upevňovací sponou a možností otáčení o 360°, což umožňuje pohodlné přichycení na monitory, stoly nebo stativy.
Cena a dostupnost
Genius FaceCam LIGHT se prodává za 799 Kč včetně DPH. Více informací o webové kameře najdete na adrese https://www.geniusnet.com/cz/products/view/facecam_light.
Hlavní funkce
- Webová kamera s rozlišením 1080p a 2Mpx CMOS snímačem
- Nastavitelné doplňkové LED osvětlení s ovládáním jasu na kabelu
- Integrovaný mikrofon zajišťuje zřetelnou hlasovou komunikaci
- Krytka objektivu zaručuje soukromí a chrání před prachem
- UVC Plug & Play – k připojení nejsou potřeba žádné ovladače
- Kompatibilita s porty USB-A i USB-C
- Otočení o 360° a flexibilní upevnění na monitor, stůl nebo stativ
- Optimalizováno pro aplikace Microsoft Teams, Zoom a Google Meet, streamování nebo online výuku
Více informací najdete na adrese https://www.geniusnet.com nebo na sociálních sítích značky Genius.
Facebook: https://www.facebook.com/GeniusCZECH/
Instagram: https://www.instagram.com/geniusczech/
YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal
O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
Zdroj: Genius
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