Genius představil závodní volant SpeedMaster X1 s řadicí pákou a pedály

Základem systému SpeedMaster X1 je univerzální volant s rozsahem otáčení 900°/270°, který zajišťuje plynulé a přesné ovládání při různých stylech jízdy. V režimu 900° můžete volant otočit o 450° doleva a 450 doprava od středové polohy, což znamená rozsah otáčení celkem 900°. Tento režim věrně napodobuje chování volantu ve skutečných automobilech, což je obzvlášť cenné při hraní simulátorů kamionů a realistických závodních her. Ať už zrychlujete na závodní dráze nebo manévrujete s těžkým kamionem v náročném terénu, máte řízení vždy plně pod kontrolou.
Kvůli dynamičtějšímu hraní podporuje volant také režim 270°, který umožňuje otáčení o 135° na každou stranu. Tento zkrácený rozsah řízení je vhodný pro závodní tituly, jako je F1. Díky možnosti přepínat mezi režimy řízení 900° a 270° nabízí Genius SpeedMaster X1 hráčům flexibilitu a podporu pro širší nabídku závodních her.
Volant doplňují šestistupňová manuální převodovka se zpátečkou a trojice pedálů, tedy plyn, brzda a spojka, které společně simulují reálný zážitek z jízdy. O ještě intenzivnější zážitek se stará dvojice vibračních motorů, které simulují povrch vozovky, nárazy a změny terénu. Hráči tak získají hmatovou odezvu, díky níž budou závody autentičtější.
Hlavní funkce modelu SpeedMaster X1
- Realistické otáčení a ovládání: Otáčení o 900°/270° zajišťuje přesné řízení v závodních i truckových simulátorech.
- Šestistupňová manuální převodovka se zpátečkou: Umožňuje autentické řazení odpovídající skutečným jízdním podmínkám.
- Trojice pedálů v jednom: Pedály plynu, brzdy a spojky zajišťují kompletní ovládání vozidla.
- Dva vibrační motory: Zlepšují herní zážitek napodobením jízdních podmínek a efektů.
- Řazení pomocí pádel za volantem: Přídavná pádla usnadňují v případě potřeby řazení.
- Robustní upevňovací mechanismus: Zajišťuje bezpečné a stabilní uchycení i během intenzivního hraní.
- Kompatibilita s více platformami: Podporuje PC s Windows (Windows 8/10/11) a herní konzole PlayStation 3, PlayStation 4 a Xbox One.
Ceny a dostupnost
Sada Genius SpeedMaster X1 se v Česku a na Slovensku prodává u autorizovaných prodejců a v internetových obchodech za cenu od 3390 Kč, resp. 137,90 euro. Více informací o sadě SpeedMaster X1 najdete na: https://www.geniusnet.com/cz/gaming/view/speedmaster_x1.
Více informací najdete na webu https://www.geniusnet.com nebo na níže uvedených sociálních sítích značky Genius.
Facebook: https://www.facebook.com/GeniusGlobal1985
Instagram: https://www.instagram.com/geniusglobal/
YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal
O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nedávno expandoval také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.