Genius ukázal lehkou bezdrátovou myš NX-8260S BT s rychlým nabíjením

Novinka váží pouhých 60 gramů a snadno se ovládá, což při delším používání pomáhá snižovat napětí zápěstí. Myš podporuje bezdrátové připojení přes Bluetooth i frekvenci 2,4 GHz, což zajišťuje flexibilní kompatibilitu s desktopy, notebooky a mobilními zařízeními.
Rychlé nabíjení pomocí technologie superkondenzátoru
Genius NX-8260S BT se vyznačuje pokročilou technologií superkondenzátoru, která umožňuje mimořádně rychlé a efektivní nabíjení. Myš je určena uživatelům, kteří jsou neustále v pohybu, a při plném nabití baterie jim poskytne až 16 dní (384 hodin) výdrže. Za pouhých 6 minut se myš dokáže nabít až na 80 % kapacity. Je tedy vždy připravena na každodenní úkoly i na cestách.
Velmi lehká konstrukce
Zásluhou hmotnosti pouhých 60 gramů se myš NX-8260S BT snadno přenáší a pohodlně se používá. Její lehká konstrukce eliminuje únavu zápěstí a zároveň zaručuje svižné a přesné ovládání pohybu kurzoru.
Tiché a funkční řešení
Model NX-8260S BT je vybaven tichými spínači, které zajišťují tišší provoz v kancelářích, knihovnách, učebnách i sdílených pracovních prostorech. Nabízí šest tlačítek, speciální tlačítko pro rychlý přístup k AI asistentovi Copilot a tlačítko nastavení DPI pro ovládání citlivosti.
Dva způsoby bezdrátového připojení
Uživatelé mohou myš NX-8260S BT připojit buď prostřednictvím Bluetooth, nebo pomocí přiloženého bezdrátového přijímače 2,4 GHz, což zajišťuje pohodlnou kompatibilitu s několika zařízeními v různých pracovních prostředích.
Čtyři barevné varianty
Bezdrátová myš Genius NX-8260S BT se dodává v barevných provedeních Black, Orange, White/Grey a v originální edici Claw. Standardní barevné varianty stojí 449 Kč, zatímco unikátní verze Claw v oranžovém odstínu se prodává za 499 Kč.
Více informací najdete na oficiálních stránkách značky Genius:
https://www.geniusnet.com/cz/products/view/nx_8260s_bt
O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
Zdroj: Genius