Genius ukázal produkty pro streamování a lehké periférie s rychlým nabíjením

  14:23
Praha 2. června 2026 (PROTEXT) - Značka Genius představila na veletrhu COMPUTEX 2026 více než 15 novinek určených pro moderní digitální éru. Jsou mezi nimi zařízení pro streamování, lehké periferie s rychlým nabíjením, audio řešení s podporou Bluetooth, herní hardware a kancelářská řešení s integrovanou umělou inteligencí.

1. Creator Studio: Připravit, pozor, streamujte

Kamera FaceCam 3000AF nabízí plynulé 2K QHD video při 60 snímcích za sekundu s automatickým zaostřováním a vestavěnou krytkou kamery, která garantuje soukromí. Skvěle se doplňuje s mikrofonem MIC-S400U, který využívá kardioidní řešení a integrovaný pop filtr zajišťující čistý zvuk a zároveň potlačující šum na pozadí. Obě zařízení fungují ihned po zapojení přes USB (plug-and-play). Představují tedy efektivní a cenově dostupný způsob, jak okamžitě posunout kvalitu vašeho streamování na vyšší úroveň.

2. Smart Workspace: Rychlé nabíjení, nízká hmotnost a integrace umělé inteligence

Genius mění definici efektivity díky produktové řadě s integrovanou AI, která se vyznačuje rychlým nabíjením a nízkou hmotností. Této kolekci vévodí myš NX-8260S BT (60 g) se superkondenzátorem, který se nabije za 6 minut, což vystačí na 13 dní provozu – je dostupná také v nepřehlédnutelné limitované edici Lobster Edition - a další lehká myš NX-8280S BT (65 g) s tichými spínači. V kombinaci s kompaktní klávesnicí, která nabízí dva režimy připojení, 84 kláves, nůžkové spínače a speciální klávesy Copilot přináší tato sada produktů bezchybný výkon pro éru hybridní práce.

3. Gaming Area: Lehké, rychlé a zábavné

Posuňte své kompetitivní hraní na vyšší úroveň s nejnovější kolekcí GX Gaming, která byla stvořena pro rychlost a absolutní kontrolu nad bitevním polem. Tato řada zahrnuje ultralehkou herní myš Scorpion M8300, která váží pouhých 57,6 g a nabízí rozlišení 4800 DPI pro FPS hry. Herní ovladač nabízí rozložení tlačítek ve stylu Xboxu a je kompatibilní s PC, konzolemi Switch, PS4/3 a zařízeními se systémem Android. Zvolte buď model GX-23UV s dynamickým RGB podsvícením, nebo sáhněte po klasice v podobě modelu GX-21UV. V kategorii joysticků si přijdou na své milovníci leteckých simulátorů. Vyzkoušet si mohou přesný čtyřosý joystick MaxFire F27 vybavený 12 funkčními tlačítky a ergonomickou pákou umožňující plynulé a realistické ovládání motoru. V kategorii herních headsetů zaujme model HS-GX835BT se třemi režimy připojení. Nabízí flexibilní konstrukci, která se přizpůsobí každému uživateli, dynamické RGB podsvícení a zesílené basy pro pohlcující zvuk. Mikrofon s čistým zvukem navíc zaručí, že každý váš rozkaz bude slyšet naprosto dokonale.

4. Audio Experience: Pohlcující zvuk pro jakýkoli životní styl

Genius vylepšuje poslech v jakémkoli prostředí prostřednictvím řady audio zařízení, která jsou určena pro domácnosti, kanceláře i mobilní životní styl. Pro obytné prostory jsou určeny dřevěné Hi-Fi reproduktory SP-HF1220BT se zvukem o výkonu 45 W s možností jeho přizpůsobení, které dodají každé místnosti hřejivou akustiku. Pro minimalistické pracovní stoly je tu kompaktní model SP-HF300U, který kombinuje vzhled dřeva s jednoduchostí napájení přes konektor USB-A/C. Vašemu pracovnímu místu tak dodá čistý zvuk a ušetří drahocenné místo. Uživatelé na cestách ocení přenosný reproduktor SP-918BT s výkonem 6 W a nezkresleným zvukem přes Bluetooth nebo konektor Line-in. Headsety HS-800BT a HS-820BT zase kladou důraz na pohodlí, a proto váží pouhých 166 gramů. Jsou vybaveny 40mm měniči a mají výdrž až 25 hodin, což zajišťuje prvotřídní zvuk a současně maximálně snadné přenášení.

Značka Genius srdečně zve média, distributory a technologické nadšence, aby si její inovace osobně vyzkoušeli.

  • Termín: 2. - 5. června 2026 (09:30 - 17:30)
  • Místo konání: Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1, 4F
  • Stánek: L1311

O značce Genius

Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot. Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.

 

Zdroj: Genius

