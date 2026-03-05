Gepard Finance mění strategii: posiluje B2B směr, komunikaci i značku

Praha 5. března 2026 (PROTEXT) - Společnost Gepard Finance, která na českém trhu zprostředkování hypotečních úvěrů působí více než 20 let, vstupuje do další fáze svého vývoje. Poslední brokerpool zaměřený primárně na hypotéky upravuje svou obchodní i marketingovou strategii a posiluje komunikaci směrem k hypotečním specialistům. Kromě rebrandingu spustila firma nový podcast a na jaro chystá největší konferenci o hypotékách.

Cílem je ještě silnější podpora profesionálů v síti, která dnes čítá více než 2000 finančních poradců. Nová strategie se zaměřuje na rozvoj obchodních nástrojů určených výhradně pro hypoteční byznys, metodickou podporu a jasnější komunikaci hodnot směrem k B2B cílové skupině.

"Chceme být partnerem pro ty, kteří berou hypotéky jako plnohodnotný byznys, nikoli jako doplněk k dalším produktům. Máme silné know-how, kvalitní síť a respekt trhu. Naší ambicí je tyto pilíře ještě více propojit, zjednodušit podporu poradcům a dát jim nástroje, díky nimž budou dlouhodobě konkurenceschopní," říká generální ředitel Tomáš Rusňák, který stojí v čele Gepard Finance od září 2025.

Rusňák působí ve finančním poradenství více než 15 let. Specializuje se na hypoteční úvěry, obchodní strategii a dlouhodobou práci se značkou. V minulosti se podílel na budování poradenských týmů i nastavování obchodních procesů v náročném tržním prostředí.

Běháme v hypotékách: rebranding a nový marketingový tým

Součástí změny je také nová vizuální identita, která lépe odpovídá B2B zaměření společnosti. Nová podoba značky pracuje s větší jednoduchostí a důrazem na výkon, profesionalitu a dlouhodobou stabilitu. Společnost postupně představuje nové logo i jednotlivé prvky vizuální identity, které budou nasazovány napříč komunikačními kanály.

Nový marketingový tým, který má za úkol posílit značku Gepard směrem k B2B publiku a sjednotit komunikaci napříč kanály, vede Jana Flachsová. Zkušená brandová a marketingová odbornice působila na manažerských pozicích například ve společnostech Chytrý Honza (nyní EFEKTA Brokerpool) nebo SAB servis.

Na kreativní části projektu se dále podílejí tvůrce vizuální identity Václav Rouček, kreativní manažerka Tereza Hyšková a copywriter Ondřej Bolvári.

"Rebranding pro nás není kosmetická úprava, ale byznysové rozhodnutí. Je to přirozený krok, který odráží to, kým Gepard dnes je. Silný specialista s jasným postojem k trhu i k profesi hypotečního poradce. Tomu musí odpovídat i naše komunikace a marketingové aktivity," říká Jana Flachsová.

Podcast Tvrdej byznys a konference hypotéka2026

Na začátku února spustila společnost Gepard Finance nový hypoteční podcast Tvrdej byznys, určený profesionálům, kteří chtějí trhu rozumět do hloubky, držet krok se změnami a budovat silné jméno u bank i klientů.

Dalším milníkem bude 9. dubna 2026 konference hypotéka2026 v pražském Cubexu. Půjde o největší hypoteční akci svého druhu v Česku. Na její realizaci Gepard spolupracuje s Petrou Kuncovou a agenturou Aura Event, která stojí mimo jiné za konferencí MoneyFest v Česku i na Slovensku.

Silná čísla potvrzují správný směr

Obchodní výsledky roku 2025 potvrzují pozitivní trajektorii společnosti. "Meziroční provizní růst o 56 % ukazuje, že Gepard Finance dokáže využívat příznivých tržních příležitostí. Obchodní síť meziročně vzrostla o 5,6 %, což potvrzuje rostoucí zájem profesionálů o spolupráci," dodává Rusňák.

Více na poradci.gpf.cz a hypoteka2026.cz

 

O společnosti

Gepard je jediný čistě hypoteční brokerpool v České republice s více než 20letou historií. Sdružuje přes 2000 specialistů na hypotéky, objem zprostředkovaných hypoték v jeho síti přesáhl 200 miliard korun. Hypotečním profesionálům dává svobodu v podnikání, metodickou i legislativní podporu a silné know-how zaměřené výhradně na hypotéky. Od září 2025 stojí v jejím čele generální ředitel Tomáš Rusňák. Gepard je zároveň organizátorem konference hypotéka2026 a tvůrcem podcastu Tvrdej Byznys, který propojuje českou hypoteční komunitu

 

Zdroj: Gepard Finance

