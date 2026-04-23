Getac přináší nový rozměr odolné mobility s tabletem G140 Copilot+ a technologií AMD

  10:21
Tchaj-pej (Čína) 23. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Getac Technology Corporation (Getac), přední poskytovatel odolných výpočetních a mobilních video řešení a výrobce s pokročilými vlastními kapacitami, dnes oznámila uvedení nového tabletu G140, plně odolného počítače Copilot+ [1]. Nový tablet G140 spojuje výkon založený na umělé inteligenci s plně odolnou konstrukcí splňující normu MIL-STD v lehkém provedení, vhodném pro práci v terénu.

Společnost Getac uvedla na trh nový tablet G140 – svůj první plně odolný tablet s procesorem AMD v provedení Copilot+ PC. Model G140 je určen pro odborníky v oblasti veřejné bezpečnosti, automobilového průmyslu a výroby, kteří potřebují univerzální odolná zařízení schopná provozovat náročné aplikace umělé inteligence v terénu. Model G140 dále rozšiřuje špičkové portfolio odolných počítačů Copilot+ společnosti Getac, které zahrnuje také modely nové generace UX10, F120, B360 Plus a S510AD.

Tablet G140 poháněný technologií AMD RyzenTM je určen pro odborné pracovníky působící v odvětvích, jako je veřejná bezpečnost, automobilový průmysl a výroba, kteří vyžadují univerzální zařízení připravená k použití v terénu, jež mohou provozovat náročné aplikace umělé inteligence na okraji sítě v široké škále provozních prostředí.

Podpora rostoucí poptávky po architektonické kontinuitě

Vzhledem k tomu, že podniky urychlují své strategie digitální transformace, kladou vedoucí pracovníci IT stále větší důraz na bezproblémovou kompatibilitu a konzistenci platforem se stávající infrastrukturou. V reakci na tuto rostoucí poptávku po architektonické kontinuitě rozšířila společnost Getac své portfolio o odolná řešení s procesory AMD, počínaje nedávno uvedeným počítačem S510AD Copilot+ a nyní i počítačem G140 Copilot+. Tyto novinky poskytují větší flexibilitu nasazení pro zákazníky se specifickými integračními požadavky a zároveň zajišťují, že jejich IT prostředí zůstane jednotné a efektivní.

Výkon v reálném čase poháněný umělou inteligencí

Počítač G140 je navržen pro optimální produktivitu v terénu. Je vybaven procesorem AMD RyzenTM AI 5 340/7 350, grafickou kartou AMD RadeonTM 840M/860M a NPU AMD XDNATM 2 (až 50 TOPS) a poskytuje plynulý výpočetní výkon poháněný umělou inteligencí a vysoce kvalitní obraz přímo v místě práce. Tato pokročilá architektura AMD je speciálně optimalizována pro efektivitu a poskytuje výjimečnou výdrž baterie, která umožňuje dlouhé směny mezi dobíjeními bez kompromisů v oblasti výkonu.

Model G140 vyniká také v multitaskingu a zvládá náročné aplikace v terénu s vysokou mírou odezvy. Díky integrovaným grafickým schopnostem mohou odborní pracovníci navíc prohlížet mapy ve vysokém rozlišení a složitá schémata s vynikající ostrostí, což eliminuje potřebu samostatného grafického procesoru. Rozsáhlé komunikační možnosti včetně Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 4G LTE (volitelně), 5G Sub-6 (volitelně) a dual-SIM (volitelně), udržují uživatele v kontaktu i na odlehlých místech, zatímco dva standardní porty USB 4 podporují vysokorychlostní přenos dat, výstup videa ve vysokém rozlišení a napájení.

Design vhodný pro práci v terénu

Srdcem modelu G140 je čtrnáctipalcový displej LumiBond s jasem 1000 nitů a čitelností na slunci, který nabízí výjimečnou použitelnost při práci venku za proměnlivých povětrnostních podmínek. Použitelnost je dále vylepšena technologií automatického snímání Chytrý dotek od společnosti Getac, která se automaticky přizpůsobuje vstupům prstem, dotykovým perem nebo rukavicí bez nutnosti ručního přepínání režimů, zatímco nový design s duálními reproduktory jej činí vhodným pro hlučná vnitřní i venkovní prostředí.

Model G140 je rovněž vybaven technologií baterií společnosti Getac s možností výměny za provozu a lze do něj vložit baterie s vysokou kapacitou (volitelné) pro dlouhé období nepřetržitého používání. Robustní sada bezpečnostních funkcí, včetně TPM 2.0, kamery pro ověřování obličeje Windows Hello, AMD PRO (volitelné), čtečky HF RFID (volitelné), čtečky otisků prstů (volitelné) a čtečky čipových karet (volitelné), zajišťuje bezpečnost citlivých dat za všech okolností.

Široká škála možností přenášení a upevnění zajišťuje lepší mobilitu v terénu. Patří mezi ně pevná rukojeť, otočný řemínek na ruku, magnetický držák a výklopná podpěra – poslední tři z nich jsou možné díky integrovanému držáku VESA, který je součástí šasi modelu G140. Tato vybavení umožňují pohodlné přenášení zařízení G140 nebo jeho upevnění na blízké povrchy pro snadné ovládání bez použití rukou. Dokovací stanice do vozidel od společností Havis a Gamber-Johnson rovněž podporují bezpečné nabíjení a provoz ve vozidle.

Plně odolná ochrana v přenosném a lehkém provedení

Stejně jako všechna zařízení Getac je i model G140 konstruován tak, aby obstál tam, kde jiná zařízení nebo vybavení mohou selhat. Certifikace MIL-STD-810H a IP66, odolnost proti pádu z výšky 1,2 m a rozsah provozních teplot od -29 °C do 63 °C zajišťují vysokou úroveň spolehlivosti v náročných pracovních prostředích, což pomáhá minimalizovat neplánované prostoje a snížit investiční a provozní náklady.

Navzdory své plné odolnosti je G140 také neuvěřitelně lehký. S hmotností pouhých 1,79 kg/3,95 lb se snadno přenáší a lze s ním pracovat po dlouhou dobu.

Všestranné digitální řešení pro odborné pracovníky v terénu

Díky výkonné výbavě a lehké konstrukci se zařízení G140 velice hodí pro řadu klíčových použití v oblastech veřejné bezpečnosti, automobilového průmyslu a výroby:

  • Veřejná bezpečnost: policisté a hasiči mohou zařízení G140 po příjezdu na místo události snadno vyjmout ze svých zásahových vozidel a využít jej k shromažďování důkazů, získání přehledu o situaci a sdílení důležitých informací s ostatními zásahovými týmy přímo z terénu.
  • Automobilový průmysl: mechanici a technici mohou využít výkonné výpočetní schopnosti zařízení G140 k provádění diagnostiky, správě úkolů, kontrole stavu zásob a řešení nouzových situací na silnici nebo v servisním středisku.
  • Výroba: provozovatelé továren mohou zařízení G140 použít k zaznamenávání a včasnému sdílení údajů o majetku v rámci celého závodu, což umožňuje prediktivní plánování a údržbu, které snižují neplánované prostoje a zvyšují provozní efektivitu.

Součást komplexního multiplatformního portfolia společnosti Getac

Model G140 je nejnovějším přírůstkem do špičkového portfolia odolných počítačů Copilot+ společnosti Getac, které zákazníkům přinášejí výkon založený na umělé inteligenci na platformě podle jejich volby. Kompletní řada nyní zahrnuje:

  • Plně odolný tablet UX10 (Intel)
  • Plně odolný tablet F120 (Intel)
  • Plně odolný notebook B360 Plus (Intel)
  • Odolný notebook S510AD (AMD)
  • Plně odolný tablet G140 (AMD)

Vzhledem k tomu, že organizace po celém světě ve svých operacích stále více využívají sílu umělé inteligence, roste exponenciálně poptávka po odolných digitálních zařízeních schopných provozovat výkonné aplikace umělé inteligence na okraji sítě," říká James Hwang, prezident společnosti Getac Technology Corporation. „Uvedením modelu G140 na trh přepisujeme hranice možností na okraji sítě a poskytujeme analytický výkon v reálném čase přímo do rukou odborných pracovníků v terénu, čímž jim umožňujeme bez kompromisů plnit úkoly důležité pro jejich práci bez ohledu na to, jak drsné jsou podmínky."

Model G140 bude k dispozici v červnu 2026.

Další informace naleznete na stránkách www.getac.com

[1] Aby se zařízení mohlo kvalifikovat jako Copilot+ PC, musí obsahovat NPU (neurální procesorovou jednotku) schopnou 40+ TOPS (bilionů operací za sekundu), mít minimálně 16 GB RAM a úložiště 256 GB SSD a podporovat alespoň jednu formu biometrického ověřování.

O společnosti Getac

Getac Technology Corporation je vedoucím světovým podnikem v oblasti odolných mobilních zařízení s podporou umělé inteligence a inteligentních videořešení, mezi něž patří notebooky, tablety, software, kamery připevňované na tělo, palubní video systémy, řešení pro správu digitálních důkazů a podniková zařízení pro analýzu videa. Produkty společnosti Getac jsou navrženy tak, aby pracovníkům v náročných podmínkách přinášely mimořádnou pracovní podporu. V současné době obsluhuje Getac zákazníky ve více než 100 zemích v oblastech obrany, veřejné bezpečnosti, veřejných služeb, automobilového průmyslu, přírodních zdrojů, výroby, dopravy a logistiky, dále u hasičů a záchranářů. Getac byla nedávno uznána časopisem Newsweek jako jedna z „nejdůvěryhodnějších společností světa" za rok 2024. Další informace najdete na: https://www.getac.com. Zapojte se do blogu Getac Industry nebo sledujte společnost na LinkedIn a YouTube.

Getac a logo Getac jsou ochranné známky společnosti Getac Holdings Corporation nebo jejích přidružených společností. Ostatní značky nebo ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2025 Getac Technology Corporation.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2960350/Getac_G140_Scenario_Public_Safety_260406.jpg 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2378441/5925281/Getac_Logo.jpg 

Kontakt: Getac Technology Corporation, Christin Wang, christin.wang@getac.com

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

