Getac rozšiřuje řadu univerzálních odolných zařízení v terénu uvedením nového tabletu F120 a notebooku V120 připravených pro AI

Autor:
  12:15
Tchaj-pej (Tchaj-wan) 2. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - AI splňuje náročné požadavky na spolehlivost: Getac rozšiřuje svou řadu univerzálních odolných zařízení v terénu uvedením nového tabletu F120 a notebooku V120 připravených pro AI

Obě nová zařízení navazují na své nejprodávanější předchůdce a přinášejí špičkovou technologii s většími obrazovkami a vylepšenými specifikacemi přizpůsobenými pro odborné pracovníky v terénu.

Stručné zprávy:

  • Zcela nový model F120 od společnosti Getac – první plně odolný počítač Copilot+ ve formátu tabletu na světě – využívá výkon edge AI k transformaci pracovních postupů a optimalizaci provozní efektivity v terénu.
  •  Nový model V120 vychází z dlouholetých zkušeností s používáním modelu V110 v praxi a nabízí řadu významných vylepšení, přičemž si zachovává charakteristický flexibilní formát pro podporu různých operací v terénu.
  •  Oba přístroje jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám odborných pracovníků v terénu v odvětvích, jako je obrana, veřejné služby, výroba, veřejná bezpečnost a automobilový průmysl, kteří chtějí optimalizovat svou produktivitu v náročných pracovních podmínkách pomocí nejnovějších technologií.

Společnost Getac Technology Corporation („Getac"), přední poskytovatel odolných počítačových a mobilních video řešení a výrobce s pokročilými interními kapacitami, dnes oznámila, že na trh uvádí dvě nová, vysoce univerzální zařízení pro práci v terénu. Je to F120 – první plně odolný počítač Copilot+ ve formátu tabletu1 na světě, a V120 – plně odolný notebook připravený pro AI, který byl navržen tak, aby poskytoval špičkový výpočetní výkon v náročných pracovních podmínkách.

Obě nová zařízení jsou výsledkem rozsáhlého výzkumu v reálném prostředí a dialogu se zákazníky. Vycházejí z nejprodávanějších modelů F110 a V110 společnosti Getac a přinášejí dvě zcela nová zařízení, která využívají sílu umělé inteligence k dosažení nové úrovně produktivity v terénu. Společná vylepšení zahrnují větší 12,2palcové displeje s novým designem s úzkým rámečkem, štíhlejší a lehčí konstrukci, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dva porty ThunderboltTM 4, baterie vyměnitelné za provozu, hardwarový bezpečnostní čip TPM 2.0 a robustní certifikace MIL-STD-810H / IP66. To představuje generační skok u výkonu a spolehlivosti pro odborné pracovníky v terénu.

Plně odolný tablet F120 – první plně odolný tablet na světě jako počítač Copilot+

Počítače Copilot+ jsou nejrychlejší a nejinteligentnější zařízení se systémem Windows, která jsou v současné době k dispozici. Disponují výkonnými procesory a přístupem k vysoce pokročilým modelům umělé inteligence, které mohou zásadně změnit pracovní postupy a operace v terénu. Aby se zařízení mohlo kvalifikovat jako Copilot+ PC, musí obsahovat NPU (neuronovou procesorovou jednotku) schopnou 40+ TOPS (bilionů operací za sekundu), mít RAM minimálně 16 GB a SSD úložiště s 256 GB a podporovat alespoň jednu formu biometrického bezpečnostního ověřování.

Nový model F120 od společnosti Getac splňuje všechna tato kritéria. Díky zavedení výkonné edge AI do plně odolného provedení mění způsob, jakým odborní pracovníci v terénu pracují v náročných podmínkách. Je vybaven nejnovějším procesorem Intel® CoreTM Ultra 200V Series a průlomovým procesorem Intel® AI Boost NPU s výkonem až 48 TOPS, který urychluje úkoly založené na AI, jako je diagnostika, zpracování obrazu a analýza v reálném čase, což uživatelům umožňuje řešit úkoly rychleji a efektivněji.

S možností až 32 GB paměti LPDDR5X, 2 TB úložištěm PCIe NVMe SSD a rozpoznáváním obličeje Windows Hello je F120 navržen tak, aby podporoval plynulý multitasking, nabízel funkce bezpečného přístupu a měl výkon potřebný k zvládání náročných úloh. To z něj činí ideální nástroj pro odborné pracovníky v kritických prostředích, jako je obrana, veřejné služby a terénní provoz, které vyžadují pokročilou mobilní AI v náročném prostředí.

Plně odolný notebook V120 – výkonný konvertibilní počítač připravený pro AI

Model V120, který vychází z dlouholetých zkušeností s nasazením v klíčových odvětvích, navazuje na nejprodávanější model V110 společnosti Getac a zahrnuje zpětnou vazbu z praxe do vylepšené konstrukce konvertibilního závěsného kloubu, díky kterému zařízení vypadá jako tablet a uspokojuje tak měnící se potřeby odborných pracovníků první linii.

Srdcem modelu V120 je procesor Intel® CoreTM Ultra 200H Series s integrovanými grafickými procesory Intel® ArcTM a technologií Intel® Turbo Boost, který poskytuje efektivní akceleraci AI a plynulý multitasking v náročných aplikacích. Standardní konfigurace zahrnuje 8 GB paměti DDR5 a 256 GB PCIe NVMe SSD, s možností zvětšení kapacity na 64 GB RAM a 2 TB SSD pro uživatele, kteří vyžadují ještě větší kapacitu.

Větší displeje, chytřejší formáty

Modely F120 i V120 jsou vybaveny větším 12,2palcovým displejem LumiBond s technologií Smart Touch a Getac pro čitelnost na slunci, což je vylepšení oproti 11,6palcovým displejům u předchozích modelů. Model V120 nabízí jas 1000 nitů pro jasnou viditelnost ve vozidlech a mobilních pracovních stanicích. Pro intenzivní venkovní použití na přímém slunci zvyšuje model F120 jas na 1200 nitů. Díky nové konstrukci s úzkým rámečkem jsou oba přístroje tenčí a lehčí než předchozí generace, a to i přes větší velikost obrazovky, což zlepšuje mobilitu, aniž se ohrozí odolnost.

Hladké připojení a odolný výkon

Oba přístroje jsou navrženy pro nepřetržitý provoz v terénu a nabízejí Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4 pro rychlé a stabilní bezdrátové připojení. Oba modely jsou standardně vybaveny dvěma porty Thunderbolt™ 4 Type-C, přičemž model V120 nabízí volitelný třetí port pro větší flexibilitu připojení periferií. Pro uživatele pracující na odlehlých místech jsou k dispozici další možnosti připojení, včetně specializovaného modulu GPS, 4G LTE, 5G Sub-6 a duální SIM karty (Nano-SIM 4FF a e-SIM).

Obě nová zařízení jsou také vybavena technologií vyměnitelných baterií Getac LifeSupport pro celodenní produktivitu, přičemž jsou k dispozici další vysokokapacitní baterie pro ještě delší provoz mimo nabíjecí zařízení. Zahrnují také robustní sadu funkcí pro zabezpečení dat, včetně TPM 2.0 jako standardu, s dalšími bezpečnostními možnostmi, jako je technologie Intel vPro®, čtečka čipových karet a Absolute Persistence®, pokud je to nutné.

Stejně jako většina zařízení Getac jsou i modely F120 a V120 certifikovány podle norem MIL-STD-810H a IP66 a mohou pracovat v extrémních teplotách od -29 °C do 63 °C (-20 °F až 145 °F). Model F120 je odolný proti pádům z výšky až 1,8 m, zatímco model V120 je odolný proti pádům z výšky až 1,2 m a pro větší ochranu je vybaven vylepšenými okraji absorbujícími nárazy. Díky volitelné certifikaci odolnosti proti solné mlze a shodě s normami ANSI/UL (Amerického národního standardizačního institutu a certifikační organizace) jsou obě zařízení vhodná pro použití v korozivním, regulovaném a vysoce rizikovém prostředí.

Umožňuje vysoce efektivní využití v klíčových odvětvích

Tato výkonná a zároveň univerzální zařízení připravená pro použití v terénu jsou navržena tak, aby pomáhala odborným pracovníků v terénu v různých odvětvích snadno provádět složité úkoly. Odborní pracovníci v oblasti obrany mohou využít pokročilé zpracování dat a rozsáhlé možnosti připojení zařízení F120 k proměně jakéhokoli vozidla v mobilní velitelské a řídicí centrum, zatímco tenký design a flexibilní tvar zařízení V120 usnadňují sběr kritických dat v situacích pod vysokým tlakem. Jinde mohou automobiloví konstruktéři a technici využít schopnosti umělé inteligence modelu F120 k rychlému provedení složité diagnostiky a k co nejrychlejšímu zprovoznění vozidel. Pracovníci veřejné bezpečnosti, jako jsou policisté a záchranáři, mohou využít schopnosti umělé inteligence modelu V120 spolu s aplikací Getac Voice, která umožňuje přepisování výpovědí svědků na místě incidentu v reálném čase a poskytuje okamžitý převod řeči na text pro písemné zprávy. Svědci pak mohou zprávy podepsat pomocí dotykové obrazovky zařízení.

„Moderní odborní pracovníci v terénu potřebují zařízení, na která se mohou spolehnout při řešení složitých úkolů a která jim umožní dosáhnout vysoké produktivity v širokém spektru prostředí a situací. Ve společnosti Getac úzce spolupracujeme se svými zákazníky, abychom nejen porozuměli výzvám, kterým dnes čelí, ale také tomu, jak se tyto výzvy v průběhu času vyvíjejí, a zajistili tak, že naše odolná řešení budou i nadále uspokojovat jejich měnící se potřeby," říká James Hwang, prezident společnosti Getac Technology Corporation. „Nové modely F120 a V120 navazují na osvědčenou výkonnost a opět posouvají laťku výš, protože spojují výkonné funkce umělé inteligence, větší obrazovky a odolnost proti povětrnostním vlivům v tenčím a lehčím provedení pro optimální efektivitu v terénu."

Modely F120 a V120 budou k dispozici v říjnu.

Další informace naleznete na stránkách www.getac.com

1 Stav aktualizován k 2. září 2025; podle našeho nejlepšího vědomí je tento produkt prvním plně odolným tabletem jako PC Microsoft Copilot+.

O společnosti Getac

Společnost Getac Technology Corporation je vedoucím světovým podnikem v oblasti odolných mobilních technologií s podporou umělé inteligence a inteligentních video řešení, včetně notebooků, tabletů, softwaru, kamer, které lze nosit na těle, video systémů do automobilů, správy digitálních důkazů a řešení pro analýzu podnikových videí. Řešení a služby společnosti Getac jsou navrženy tak, aby umožňovaly mimořádné zážitky pro pracovníky v náročných podmínkách. V současné době společnost Getac slouží zákazníkům ve více než 100 zemích v oblastech od obrany, veřejné bezpečnosti, záchranné služby, hasičské a záchranné služby až po veřejné služby, automobilový průmysl, přírodní zdroje, výrobu, dopravu a logistiku. Společnost Getac byla nedávno uznána jako jedna z „nejdůvěryhodnějších firem světa" za rok 2024 podle časopisu Newsweek. Další informace najdete na adrese: https://www.getac.com. Zapojte se do blogu Getac Industry nebo sledujte společnost na LinkedIn a YouTube.

Getac a logo Getac jsou ochranné známky společnosti Getac Holdings Corporation nebo jejích přidružených společností. Ostatní značky nebo ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2025 Getac Technology Corporation.

 

Další informace vám poskytne: Christin Wang, Getac Technology Corporation, christin.wang@getac.com

 

