Getac rozšiřuje svou řadu počítačů Copilot+ o plně odolné tablety nové generace

  11:08
Tchaj-pej (Tchaj-wan) 16. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Getac rozšiřuje svou řadu počítačů Copilot+ o plně odolné tablety nové generace UX10 a UX10-IP, jež právě uvádí na trh

Vysoce univerzální nové tablety přinášejí výkon pokročilé umělé inteligence do dynamických pracovních prostředí v kompaktním a lehkém provedení

Stručné zprávy:

• Společnost Getac uvedla na trh novou generaci svých oceněných1 tabletů UX10 a UX10-IP.

• Obě zařízení jsou speciálně navržena tak, aby poskytovala vysoce univerzální a plně odolný výkon odborníkům v oborech, jako je obrana, výroba, veřejné služby, veřejná bezpečnost a doprava a logistika.

• Kompaktní, lehká a plně odolná zařízení nové generace UX10 a UX10-IP jsou navržena pro celodenní mobilitu a spolehlivý výkon v náročných prostředích.

Společnost Getac Technology Corporation (Getac), přední poskytovatel odolných počítačových a mobilních video řešení a výrobce s pokročilými interními schopnostmi, dnes oznámila uvedení na trh nové generace plně odolných tabletů UX10 a UX10-IP. UX10 je určen pro odborníky v oblastech obrany, výroby, veřejných služeb, veřejné bezpečnosti a dopravy a logistiky, kteří potřebují vysoce univerzální zařízení, na než se mohou spolehnout v široké škále náročných provozních scénářů. Tablet UX10-IP je speciálně navržen pro odborné pracovníky v oblasti záchranné zdravotní péče a veřejné bezpečnosti a vyznačuje se jedinečnou utěsněnou konstrukcí, jež umožňuje opakované čištění a dezinfekci zařízení.

Zrychlený výkon na nejnovějších počítačích Copilot+

Nová generace modelů UX10 a UX10-IP představuje nejnovější zařízení od Getac, která splňují přísná kritéria Microsoftu pro počítače Copilot+2 a připojují se tak k nedávno uvedenému notebooku B360 Plus a tabletu F120 v rychle rostoucím portfoliu této společnosti.

Obě nová zařízení jsou vybavena procesorem Intel® CoreTM Ultra 200V Series a převratnou NPU (neurální procesorovou jednotkou) Intel® AI Boost s výkonem až 48 TOPS (triliónů operací za sekundu). Umí zrychlit úkoly založené na umělé inteligenci, vylepšit analýzu v reálném čase a umožnit uživatelům překonávat náročné výzvy. Mezi další klíčové vlastnosti počítačů Copilot+ patří až 32 GB paměti LPDDR5X, až 2 TB úložiště PCIe NVMe SSD a ověřování obličeje Windows Hello (k dispozici je také volitelná čtečka otisků prstů).

Kromě toho zahrnují modely nové generace UX10 a UX10-IP řadu dalších vylepšení oproti předchozí generaci. Patří mezi ně vylepšená energetická účinnost pro delší výdrž mezi nabitími, tenčí a lehčí přenosná baterie (volitelně) pro lepší celkovou mobilitu, Wi-Fi 7 pro hladké připojení a dva porty Thunderbolt TM 4 Type-C pro ultravysokorychlostní přenos dat.

Plně odolná spolehlivost v kompaktním a lehkém provedení

Stejně jako všechna řešení společnosti Getac jsou i modely nové generace UX10 a UX10-IP od základu konstruovány tak, aby poskytovaly vynikající spolehlivost a použitelnost v terénu. Displej o velikosti 10,1palců a s jasem 1 000 nitů nabízí zvýšenou trvanlivost a vynikající čitelnost i na přímém slunci, zatímco dotykovou obrazovku lze ovládat v rukavicích i za deště. Zařízení jsou také certifikována podle norem MIL-STD-810H a IP66, odolná proti vibracím a pádům z výšky 1,8 m a mají provozní teplotní rozsah od -29 °C do 63 °C (-20 °F do 145 °F). Přitom váží pouze 1,15 kg (2,53 liber), což je předurčuje k celodennímu použití v terénu.

UX10 – vhodný pro pestrou paletu kritických průmyslových aplikací

  • Díky kombinaci výkonu, univerzálnosti a přenositelnosti je nová generace UX10 ideální pro pestrou paletu kritických aplikací v oblastech obrany, výroby, veřejných služeb, veřejné bezpečnosti a dopravy a logistiky.
  • Pro odborníky v oblasti obrany je díky svým kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a pokročilým bezpečnostním funkcím ideální pro ovládání dronů a sběr zpravodajských informací.
  • Pro výrobní podniky přináší vestavěná NPU výkonnou inteligenci přímo do výrobní haly. To umožňuje použití generativních i diskriminačních modelů umělé inteligence pro efektivní prediktivní údržbu. To je doplněno rozsáhlými možnostmi připojení a streamováním videa, které podporují monitorování procesů v reálném čase.
  • Terénním servisním technikům v oblasti veřejných služeb umožňují široký teplotní rozsah provozu UX10, výpočetní schopnosti založené na AI a displej čitelný na slunci rychlé a efektivní mapování datově náročné činnosti a zpracování/analýzu obrazů pro odhalení anomálií.
  • Pro odborníky v oblasti veřejné bezpečnosti je UX10 díky vestavěné NPU a odolné konstrukci ideální pro aplikace založené na AI, jako je přepis v reálném čase, analýza videa a kategorizace důkazů. To umožňuje rychlejší a přesnější reakci v kritických situacích.
  • Pro odborníky v oblasti dopravy a logistiky vyniká UX10 ve velkých skladových prostředích, kde se pracovníci a řidiči vysokozdvižných vozíků pohybují mezi chladírenskými sklady a venkovními prostory vystavenými povětrnostním vlivům. Zařízení lze také bezpečně namontovat do kabin vozidel pro navigaci v reálném čase, zpracování dodávek a správu zásob, což řidičům pomáhá zůstat produktivní a dodržovat harmonogram.

UX10-IP – navržen pro prevenci infekcí

Nová generace UX10-IP je speciálně navržena tak, aby pomáhala záchranářům a poskytovatelům zdravotní péče v nouzových situacích předcházet šíření infekcí během rušných směn. Je vybavena inovativním designem s utěsněnými tlačítky, který umožňuje rychlé čištění a dezinfekci mezi jednotlivými použitími. V případě potřeby je k dispozici také snadno čistitelný gumový řemínek na ruku, jenž je speciálně navržen pro použití v nouzových službách.

„Nová generace UX10 a UX10-IP poskytuje podnikům jedinečnou univerzální platformu pro zavedení pokročilé umělé inteligence do praxe," říká James Hwang, prezident společnosti Getac Technology Corporation. „Díky kompaktní formě, odolnosti, spolehlivosti a rozsáhlým možnostem přizpůsobení jsou tyto tablety ideální pro provozování generativní umělé inteligence a strojového učení v různých odvětvích, od prediktivní údržby ve výrobě až po situační povědomí v reálném čase v oblasti veřejné bezpečnosti. Díky kombinaci funkcí PC Copilot+ s rozsáhlými možnostmi rozšíření a konfigurace umožňuje řada UX10 organizacím bezpečně inovovat, přizpůsobovat a škálovat aplikace AI v náročných prostředích."

Modely UX10 a UX10-IP budou k dispozici v říjnu.

Další informace naleznete na stránkách www.getac.com

1 Model UX10 byl časopisem Techradar vyhlášen nejlepším odolným tabletem roku 2023.
2 Minimální požadavky společnosti Microsoft na počítače Copilot+ zahrnují NPU s výkonem 40+ TOPS, minimálně 16 GB paměti, úložiště s kapacitou 256 GB a jednu nebo více biometrických bezpečnostních funkcí.

O společnosti Getac

Společnost Getac Technology Corporation je vedoucím světovým podnikem v oblasti odolných mobilních technologií s podporou umělé inteligence a inteligentních video řešení, včetně notebooků, tabletů, softwaru, kamer připevňovaných na tělo, video systémů do automobilů, správy digitálních důkazů a řešení pro analýzu podnikových videí. Řešení a služby společnosti Getac jsou navrženy tak, aby zprostředkovaly mimořádné zkušenosti pracovníkům v náročných podmínkách. V současné době společnost Getac obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích v oblastech obrany, veřejné bezpečnosti, záchranné služby, hasičské a záchranné služby, státní správy, automobilového průmyslu, přírodních zdrojů, výroby, dopravy a logistiky. Společnost Getac byla nedávno uznána časopisem Newsweek jako jedna z „nejdůvěryhodnějších společností světa" za rok 2024. Další informace naleznete na: https://www.getac.com. Zapojte se do blogu Getac Industry nebo společnost sledujte na LinkedIn a YouTube.

Getac a logo Getac jsou ochranné známky společnosti Getac Holdings Corporation nebo jejích přidružených společností. Ostatní značky nebo ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. ©2025 Getac Technology Corporation.

Další informace vám poskytne: Christin Wang, Getac Technology Corp, christin.wang@getac.com

 

 

