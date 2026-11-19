- Modely Getac UX10, G140 a V120 jsou nyní certifikovány pro Red Hat Enterprise Linux a uvedeny v katalogu Red Hat Ecosystem Catalog.
- Zákazníci mohou na těchto zařízeních po dodání nainstalovat a nasadit Red Hat Enterprise Linux s jistotou, že hardware byl otestován a certifikován z hlediska kompatibility.
- Toto oznámení pomáhá organizacím v přísně regulovaných odvětvích, jako je obrana, veřejná bezpečnost a veřejné služby, rozšířit své standardy bezpečnosti a dodržování předpisů až na okraj sítě, a to s větší flexibilitou při výběru odolných řešení, která je podporují.
Getac Technology Corporation (Getac), přední poskytovatel odolných výpočetních a mobilních video řešení a výrobce s pokročilými vlastními produkčními kapacitami, dnes oznámil, že tři z jeho vlajkových lodí mezi plně odolnými zařízeními – modely UX10, G140 a V120 – získaly hardwarovou certifikaci pro Red Hat® Enterprise Linux®.
Díky podpoře systémů Red Hat Enterprise Linux i Windows na stejném hardwaru mohou IT týmy přizpůsobit každé nasazení provozním požadavkům a požadavkům na dodržování předpisů a zároveň udržovat jednotnou flotilu odolných zařízení. Systém Red Hat Enterprise Linux si zákazník instaluje sám, což IT týmům umožňuje nasadit jej v souladu s vlastními konfiguračními a bezpečnostními zásadami.
Tato tři zařízení jsou certifikována pro Red Hat Enterprise Linux 10.2 a novější verze 10.x:
- Plně odolný 10,1palcový tablet UX10
- Plně odolný 14palcový tablet G140
- Plně odolný 12,2palcový notebook V120
Plně odolná IT základna zaměřená na bezpečnost
Organizace v oblasti obrany, veřejné bezpečnosti a veřejných služeb musí chránit citlivá data a splňovat přísné bezpečnostní standardy, a to i přímo v terénu. Kombinace systému Red Hat Enterprise Linux a technologie od společnosti Getac poskytuje těmto organizacím s důrazem na bezpečnost vysoce přizpůsobitelný operační systém podnikové třídy na zařízeních navržených pro náročné terénní operace. Red Hat Enterprise Linux zahrnuje několik vrstev ochrany, včetně konfigurací zabezpečených již ve výchozím nastavení, řízení přístupu na základě principu nejnižších oprávnění a bezpečnostních profilů, které mohou IT týmy aplikovat již při sestavení zařízení, což pomáhá zajistit soulad nasazení s požadavky na dodržování předpisů a firemních zásad.
Prodloužený cyklus podpory systému Red Hat Enterprise Linux rovněž doplňuje závazek společnosti Getac k dlouhodobé spolehlivosti zařízení, což je v souladu s časovými harmonogramy nákupu a nasazení běžnými v oblasti obrany a kritické infrastruktury. To pomáhá organizacím prodloužit životnost zařízení a lépe řídit celkové náklady na vlastnictví.
„Operace kritické pro plnění úkolů nekončí na okraji sítě a neměly by ani bezpečnostní standardy, které je chrání. Naši zákazníci v oblastech obrany, veřejné bezpečnosti a veřejných služeb by neměli být nuceni považovat svá terénní zařízení za výjimku z IT zásad, které uplatňují v datovém centru," říká James Hwang, prezident společnosti Getac Technology Corporation. „Díky certifikaci Red Hat Enterprise Linux mohou rozšířit stejnou důvěryhodnou platformu ze serverovny až na první linii, a to na plně odolném hardwaru navrženém pro podmínky, ve kterých pracují."
Další informace najdete na www.getac.com
O Getac
Společnost Getac Technology Corporation je vedoucím světovým podnikem v oblasti odolných mobilních technologií s podporou umělé inteligence a inteligentních video řešení, včetně notebooků, tabletů, softwaru, kamer nositelných na těle, palubních video systémů, správy digitálních důkazů a řešení pro podnikovou videoanalýzu. Řešení a služby společnosti Getac jsou navrženy tak, aby umožňovaly mimořádné zážitky pracovníkům v první linii v náročných prostředích. V současné době společnost Getac obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích v oblastech obrany, veřejné bezpečnosti, záchranné služby, hasičských a záchranných složek, veřejných služeb, automobilového průmyslu, přírodních zdrojů, výroby, dopravy a logistiky. Společnost Getac byla časopisem Newsweek za rok 2024 uznána jako jedna z „nejdůvěryhodnějších společností světa". Další informace najdete na: https://www.getac.com. Zapojte se do blogu Getac Industry nebo sledujte společnost na LinkedIn a YouTube.
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Kontakt: Getac Technology Corporation, Christin Wang, christin.wang@getac.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60125.