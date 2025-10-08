Getac S510AD slučuje vynikající výkon založený na umělé inteligenci s udržitelnou výrobou v univerzálním odolném provedení

Stručné zprávy:
• Nový model S510AD se připojuje k modelům B360 Plus, F120 a nové generaci UX10 v rychle rostoucí řadě počítačů Copilot+ společnosti Getac.
• Díky technologii AMD Ryzen™ AI nabízí S510AD mohutný výkon AI v zařízení, podporuje rychlejší získávání informací a snižuje závislost na připojení k cloudu, pokud to aplikace umožňují.
• S510AD je ideální pro odborné pracovníky působící v odvětvích, jako je automobilový průmysl, výroba, veřejné služby, terénní služby, veřejná bezpečnost a obrana.
Společnost Getac Technology Corporation (dále jen Getac), přední poskytovatel odolných počítačových a mobilních video řešení a výrobce s pokročilými interními schopnostmi, dnes oznámila uvedení svého nového notebooku S510AD, výkonného odolného počítače postaveného na technologii AMD RyzenTM AI, pro odborné pracovníky, kteří potřebují pokročilý, špičkový výkon AI v náročném terénním a průmyslovém prostředí.
Výkonná funkce Copilot+ PC
Nový notebook S510AD je nejnovějším zařízením společnosti Getac, které splňuje přísné požadavky Microsoftu na Copilot+ PC[1], a připojuje se tak k nedávno uvedenému notebooku B360 Plus, tabletu F120 a nové generaci tabletu UX10 v rychle rostoucí nabídce společnosti Getac. Díky procesorům AMD RyzenTM AI 5 340 / 7 350, grafické kartě AMD RadeonTM 800M a neuronové procesorové jednotce (NPU) AMD XDNA 2 nabízí S510AD výkon AI až 50 NPU TOPS přímo v zařízení, což umožňuje plynulý multitasking a vysoce kvalitní vizuální zpracování přímo na pracovišti. S510AD je také vybaven pamětí DDR5 s kapacitou až 64 GB a úložištěm PCIe NVMe SSD s kapacitou 2 TB, zatímco standardní ověřování tváře Windows Hello zajišťuje spolehlivé zabezpečení dat.
Výsledkem je vysoce univerzální odolné řešení, které je ideální pro taková odvětví, jako jsou automobilový průmysl, veřejné služby, terénní služby, veřejná bezpečnost a obrana, kde přístup k diagnostice v reálném čase, inteligentní automatizaci a bezpečnému offline zpracování umožňuje odborným pracovníkům přijímat rychlejší rozhodnutí a dosahovat vyšší provozní efektivity.
Speciální navržení pro náročné terénní operace
Model S510AD je speciálně navržen pro zvýšení produktivity v náročných terénních situacích a scénářích. Jeho prostorný Full HD displej měřící 15,6 palců, s jasem 1 000 nitů a čitelností na slunci umožňuje rychlé a snadné provádění složitých terénních úkolů v široké škále povětrnostních podmínek. Velká dotyková plocha a volitelný dotykový displej, který dokáže současně rozpoznat a zpracovat více dotyků, zajišťují hladký provoz i při nošení rukavic nebo při práci v dešti a sněhu, zatímco volitelná konfigurace dvou baterií s možností výměny za provozu pomáhá minimalizovat prostoje při dlouhých směnách. S510AD se také může pochlubit rozsáhlým seznamem možností připojení a přenosu dat, včetně Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4 jako standardu, s možnostmi jako 4G-LTE, 5G Sub-6, Dual SIM a vyhrazeným GPS, které jsou k dispozici v případě potřeby.
Nová definice odolnosti s ohledem na udržitelnost
Getac S510AD je certifikován podle norem MIL-STD-810H a IP53 a je odolný proti pádům z výšky až 0,9 m. Pyšní se také rozsahem provozních teplot od -29 °C do 63 °C (-20 °F až 145 °F), což zaručuje spolehlivý výkon v nepředvídatelných podmínkách v terénu.
Je to také nejnovější zařízení Getac, které ve své schránce k upevnění vnitřních částí využívá SORPLAS, ekologický plast vyvinutý společností Sony Semiconductor Solutions (SSS), který nabízí využití recyklovaného materiálu na úrovni až 99 %. S více než 45 % schránky vyrobené z recyklovaných materiálů (PCR) pomáhá S510AD snižovat spotřebu energie, emise uhlíku a elektronický odpad v celém dodavatelském řetězci, a to vše bez kompromisů u odolnosti.
Poskytování robustní inteligence založené na umělé inteligenci pro kritické operace v první linii
Od rušných dílen a výrobních hal až po vzdálená terénní prostředí – model S510AD umožňuje odborným pracovníkům zůstat produktivní a činit sebevědomá rozhodnutí v reálných podmínkách:
• Automobilový průmysl: Mechanici a konstruktéři mohou provádět pokročilou diagnostiku a současně nepřetržitě přenášet záběry z více kamer, což jim pomáhá rychleji zjišťovat problémy a bez prodlení vracet vozidla do provozu.
• Výroba: Operátoři mohou využívat umělou inteligenci zabudovanou v zařízení pro prediktivní údržbu a automatizované kontroly kvality, čímž se snižují neočekávané prostoje a zajišťuje se konzistentní úroveň produktů ve výrobních halách.
• Veřejné služby: Pracovníci provádějící kontrolu elektrického vedení nebo potrubí v odlehlých oblastech mohou zůstat ve spojení a být produktivní díky bateriím s možností výměny za provozu, odolnému připojení a spolehlivému výkonu za proměnlivého počasí.
• Terénní služby: Technici pracující venku mohou rychle a snadno přenášet data pomocí široké škály možností připojení, zatímco výkonná podpora umělé inteligence urychluje dokončení úkolů.
• Veřejná bezpečnost: Záchranáři získávají přehled o situaci v reálném čase prostřednictvím analýzy videa a dat v terénu, přičemž vestavěné bezpečnostní funkce chrání citlivé informace na každém kroku.
• Obrana: Vojáci v kritických situacích se mohou spolehnout na bezpečnou offline analýzu AI, mapy a video přenosy čitelné na slunci, zatímco baterie s možností výměny za provozu usnadňují nepřetržitý provoz i bez přístupu k síti.
„Uvedení modelu S510AD představuje další důležitý krok v rozšiřování našeho portfolia odolných zařízení s podporou umělé inteligence," říká James Hwang, prezident společnosti Getac Technology Corporation. „Tento model, založený na nejnovější technologii zpracování umělé inteligence od společnosti AMD, reaguje na poptávku zákazníků po rozmanitosti platforem a zároveň zachovává odolnost a udržitelnost, kterou od společnosti Getac očekávají, a pomáhá organizacím urychlit zavádění umělé inteligence v terénu."
Model S510AD bude k dispozici v listopadu.
Další informace naleznete na stránkách www.getac.com
[1] Aby bylo zařízení klasifikováno jako Copilot+ PC, musí obsahovat NPU (neuronovou procesorovou jednotku) s výkonem 40+ TOPS (bilionů operací za sekundu), mít minimálně 16 GB RAM a 256 GB SSD úložiště a podporovat alespoň jednu formu biometrického ověřování bezpečnosti.
O společnosti Getac
Společnost Getac Technology Corporation je vedoucím světovým podnikem v oblasti odolných mobilních technologií s podporou umělé inteligence a inteligentních video řešení, včetně notebooků, tabletů, softwaru, kamer připevňovaných na tělo, video systémů do automobilů, správy digitálních důkazů a řešení pro analýzu podniků pomocí videí. Řešení a služby společnosti Getac jsou navrženy tak, aby umožňovaly mimořádné zážitky pro pracovníky přímo v náročných podmínkách. V současné době společnost Getac obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích v oblastech sahajících od obrany, veřejné bezpečnosti, záchranné služby, hasičské a záchranné služby až po veřejnou službu. Dále je to automobilový průmysl, přírodní zdroje, výroba, doprava a logistika. Getac nedávno uznal časopis Newsweek jako jednu z „nejdůvěryhodnějších společností světa" za rok 2024. Další informace naleznete na adrese: https://www.getac.com. Zapojte se do blogu Getac Industry nebo sledujte společnost na LinkedIn a YouTube.
Getac a logo Getac jsou ochranné známky společnosti Getac Holdings Corporation nebo jejích přidružených společností. Ostatní značky nebo ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. ©2025 Getac Technology Corporation.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2788424/Getac_S510AD_Scenario_Automotive_240917.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2378441/Getac_Logo.jpg
Pro více informací kontaktujte: Christin Wang, christin.wang@getac.com, Getac Technology Corporation