Gevorkyan, a.s. ve Q1 2026: rast EBITDA meziročně nad 11 %

GEVORKYAN, a.s., evropský lídr v oblasti práškové metalurgie, oznamuje vybrané finanční a provozní výsledky za první čtvrtletí roku 2026.
Společnost vykázala za první tři měsíce roku 2026 tržby přesahující 23,5 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 12,5 %. EBITDA dosáhla 9,3 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o více než 11,4 %, přičemž marže EBITDA dosáhla 39,6 %. V prvním čtvrtletí roku 2026 společnost GEVORKYAN zároveň vykázala provozní EBIT ve výši 5,2 milionu EUR a EAT vzrostl na 3,4 milionu EUR.
Výsledky za Q1 2026 vytvářejí společnosti solidní základ pro plnění celoročních cílů a potvrzují stabilitu obchodního modelu založeného na dlouhodobých investicích a strategických akvizicích. Na základě čísel uvedených v předběžné zprávě společnost navzdory pokračujícím investicím a rostoucím potřebám provozního kapitálu dokázala nejen zastavit růst zadlužení, ale v Q1 2026 jej oproti Q1 2025 také snížit.
Výsledky za Q1 2026 svědčí o pokračujícím trendu dvouciferného růstu EBITDA, přičemž zadlužení společnosti začalo mírně klesat. GEVORKYAN, a.s. nadále očekává růst tržeb v letech 2026 až 2029 na úrovni 10-17,5 %. Vyšší EBITDA zároveň podporuje předpoklad růstu ukazatelů EBIT, EBT a EAT.
Pro úplnou průběžnou zprávu za Q1 2026 klikněte prosím zde.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
Prohlášení
Tento dokument nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou čistě informativní a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společnosti GEVORKYAN, a.s. uvedeného výše. Veřejná nabídka akcií v České republice byla provedena na základě prospektu akcií připraveného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.
Tento dokument obsahuje „výhledová prohlášení“, která lze identifikovat pomocí výrazů jako "může", "bude", "očekává", "věří", "odhaduje" atd. a která se týkají strategických priorit, výkonnosti, růstu, transakcí nebo tržních trendů. Podléhají rizikům a nejistotám a skutečné výsledky se mohou podstatně lišit. Prognózy obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejlepšího odhadu vedení společnosti GEVORKYAN ohledně její strategické a finanční situace a budoucích tržních podmínek, trendů a dalších potenciálních vývojů. Tyto úvahy zahrnují rizika a nejistoty. Skutečné výsledky se mohou od těchto prohlášení podstatně lišit, mimo jiné v důsledku: další eskalace války na Ukrajině, včetně dalších sankcí a protisankcí; poptávky po produktech a službách společnosti GEVORKYAN a jejich přijetí na trhu; našich plánů týkajících se dividendové politiky a výplaty dividend, jakož i naší schopnosti získat úvěry, převody nebo jiné platby či záruky od finančních institucí; vládní regulace metalurgického průmyslu a odvětví práškové metalurgie; soudní spory nebo spory s třetími stranami nebo regulačními orgány nebo jiné negativní vývojové trendy týkající se těchto stran; dopad vývozních kontrol a zákonů ovlivňujících obchod a investice na naši schopnost a schopnost důležitých třetích stran dodavatelů nakupovat zboží, software nebo technologie nezbytné pro produkty a služby, které poskytujeme našim zákazníkům, včetně těch, které vznikají v důsledku základních nebo takzvaných „vzájemných cel“ uvalených v zemích, ve kterých působíme; další rizika mimo kontrolu stran nebo nesplnění očekávání týkajících se různých strategických priorit, vliv kolísání měnových kurzů, zvýšená konkurence na trzích, na kterých společnost GEVORKYAN působí, a vliv spotřebních daní na nákupní chování spotřebitelů produktů společnosti GEVORKYAN.
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE: PREZENTOVANÉ FINANČNÍ INFORMACE
Výsledky společnosti GEVORKYAN a další finanční informace uvedené v tomto dokumentu jsou, pokud není uvedeno jinak, připraveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“) na základě interních zpráv vedení, za něž odpovídá vedení, a nebyly externě auditovány, přezkoumány ani ověřeny. Proto byste se na tyto informace neměli nadměrně spoléhat. Tyto informace nemusí být indikativní pro skutečné výsledky v jakémkoli budoucím období.
Zdroj: GEVORKYAN