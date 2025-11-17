GEVORKYAN, a.s. zveřejní finanční výsledky za Q3 2025 dne 19. listopadu 2025

Autor:
  8:00
Vlkanová (Slovensko) 17. listopadu 2025 (PROTEXT) - GEVORKYAN, a.s. zveřejní své vybrané finanční a provozní výsledky za třetí kvartál 2025 ve středu 19. 11. 2025 v 8:00 středoevropského času.

Společnost Vás zároveň zve na online hovor o výsledcích s vrcholovým managementem prostřednictvím platformy Zoom v 9:00 téhož dne.

Pro přístup k události klikněte na odkaz: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tVRBEm0ISTKeziIok36NfQ 

O GEVORKYAN, a.s.

GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.sk.

Kontaktní informace:

Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk

Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

