GEVORKYAN akceleruje rozvoj v obranném a leteckém průmyslu

GEVORKYAN, a.s. vstupuje do nového vývojového projektu pro rakouskou vlajkovou loď zbrojního průmyslu s více než 150letou tradicí, kterou odborná veřejnost spojuje s jedním z nejznámějších modelů moderních dlouhých zbraní.
Předmětem spolupráce s GEVORKYAN, a.s. je vývoj pro inovativní airsoftové zbraně. Tento projekt zároveň potvrzuje, že technologické kapacity společnosti nacházejí uplatnění i v nových aplikacích zbrojního segmentu.
Posílení pozice v segmentu Aerospace & Defence
GEVORKYAN, a.s. oznamuje další strategický krok v oblasti technologického a tržního rozvoje. Jako výsledek dlouhodobé strategie byla společnost oficiálně zařazena do systému OASIS (Online Aerospace Supplier Information System) organizace IAQG (International Aerospace Quality Group).
Registrace v systému OASIS je nezbytným předpokladem pro vstup do dodavatelských řetězců předních světových výrobců v jednom z technologicky nejnáročnějších průmyslových odvětví, kde jsou klíčové kvalita, spolehlivost a stabilita procesů. GEVORKYAN, a.s. se tím otevírá cesta ke spolupráci se světovými značkami, jako jsou Airbus, Boeing, BAE Systems, Leonardo, Safran, Honeywell, Parker, Rolls-Royce, Lockheed Martin, a další. Společnost GEVORKYAN zároveň pokračuje v procesu certifikace podle mezinárodní normy AS9100 pro letecký, kosmický a obranný průmysl.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
