GEVORKYAN Force Defense (G-FD) – významný milník pro rozvoj obranného průmyslu

Na základě dlouholeté spolupráce v oblasti vývoje a výroby komponentů pro zbrojní průmysl přistoupila GEVORKYAN, a.s. k založení dceřiné společnosti GEVORKYAN Force Defense (G-FD), která je plně řízena mateřskou společností a zaměřuje se výhradně na zbrojní průmysl.
GEVORKYAN, a.s. zahájila implementaci normy AS9100 pro letecký a obranný průmysl, jakož i norem kybernetické bezpečnosti ISO 27001 a TISAX. Nově vytvořená společnost GEVORKYAN Force Defense bude rovněž implementovat certifikaci AQAP 2110, která je předpokladem pro dodávky do NATO.
Nový projekt pro malorážní střelivo v Evropě
Díky rostoucí reputaci společnosti GEVORKYAN, a.s. ve zbrojním průmyslu podepsala společnost NDA a zahajuje projekt s předním západoevropským dodavatelem munice s více než stoletou tradicí. GEVORKYAN se bude podílet na vývoji a výrobě speciálních komponentů pro vysoce kvalitní střelivo, které je první volbou policejních a vojenských jednotek i speciálních sil.
Další krok k udržitelnosti
GEVORKYAN, a.s. učinila další krok k efektivnější a ekologičtější výrobě. Díky spolupráci se společností AQUAFLOT budou odpadní vody čištěny přímo v závodě. Tato investice přinese významné úspory a flexibilitu při reagování na výrobní potřeby a legislativní změny. Kromě toho výrazně sníží náklady spojené s přepravou a likvidací odpadních materiálů.
Soběstačnost jako klíč k úspěchu
V rozhovoru pro Investiční web popisuje zakladatel a předseda představenstva Artur Gevorkyan, jak se společnosti GEVORKYAN, a.s. daří udržet růst i v náročných podmínkách díky automatizaci, digitalizaci a vlastní výrobě energie a materiálů. Celý rozhovor zde: https://www.youtube.com/watch?v=AgyM1yZeiAQ&t=1s.
Konference WOOD's Winter Wonderland
Společnost GEVORKYAN, a.s. by ráda připomněla svou účast na konferenci WOOD's Winter Wonderland EMEA 2-5. prosince 2025 v hotelu Hilton Prague Old Town. Registrace zde: https://events.wood.cz/praguewinter. Kontakt zde: woodswinter@wood.com.
O společnosti
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na https://www.gevorkyan.sk/cs.
Kontaktní informace:
Investoři: Maxim Platonov, investor.relations@gevorkyan.sk
Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk
