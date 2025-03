GEVORKYAN reaguje na globální změny a zaměřuje se na rozvoj v obranném sektoru

8:12

Bratislava 10. března 2025 (PROTEXT) - S rostoucím důrazem na národní bezpečnost se vlády zaměřují na investice do obranných technologií (EU představila plán „Rearm Europe“ v hodnotě 800 miliard eur). Společnost GEVORKYAN, a.s. v posledních letech výrazně investovala do výrobních kapacit a technologií na výrobu zbraní a díky své konkurenční výhodě oproti konvenčnímu strojírenství získává dlouhodobé zakázky.