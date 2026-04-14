Gevorkyan Sinteris Italia – synergie rozšiřuje byznys

Jedním z prvních výsledků je nový vývojový projekt pro významnou francouzskou společnost působící v oblasti hydraulických a elektrických pohonů. Jde o zákazníka původního italského závodu, přičemž vývoj bude nově probíhat v úzké spolupráci s celoevropským vývojovým centrem této skupiny lokalizovaném na Slovensku. Výroba bude zastřešována na Slovensku a v Itálii, dodávky budou směřovat do Francie, Slovinska i Itálie.
Pozitivní vývoj se projevuje také v dalších segmentech s vysokými nároky na kvalitu a spolehlivost. Prostřednictvím Gevorkyan Sinteris Italia se po delším období technické přípravy a schvalovacích procesů rozbíhají projekty zaměřené na řešení pro vysokorychlostní vlaky a letecký průmysl. Jde o pozitivní zprávu nejen pro italský trh, ale i pro Rakousko a Českou republiku, kde tato řešení otevírají prostor pro další obchodní a technologický rozvoj.
„Začínáme vidět reálné výsledky v tom, co jsme od této akvizice očekávali. Gevorkyan Sinteris Italia se postupně stává přirozenou součástí fungování celé skupiny, a to nejen ve výrobě, ale také ve vývoji, obchodních příležitostech a koordinaci dodávek pro více evropských trhů. Tato synergie, postavená na tradičně vysoké technické úrovni italských inženýrů a excelentním vývojovém týmu na Slovensku, přináší rozšíření portfolia nových projektů, vstup do nových segmentů a celosvětové posílení naší pozice na trhu,“ uvádí Artur Gevorkyan, předseda představenstva GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě.
