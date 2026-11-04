Gevorkyan úspěšně refinancoval dluhopisy za 30 milionů eur

Úspěšné refinancování představuje další významný krok v oblasti finančního řízení společnosti GEVORKYAN. Nová emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 7,39 % ročně a splatností v roce 2031 je určena k refinancování dluhopisů společnosti GEVORKYAN CZ splatných v roce 2026. Transakce umožňuje společnosti prodloužit splatnost příslušného dluhového financování a přispívá ke stabilitě její finanční struktury.
Vedoucím manažerem emise byla Komerční banka, a.s., přičemž právní poradenství zajišťovaly advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a Dentons. Na realizaci transakce se jako spolumanažer podílela také společnost Conseq Investment Management, a.s.
„Zvláštní poděkování patří Komerční bance za profesionální vedení celé transakce, stejně jako HAVEL & PARTNERS a Dentons za odborné poradenství, díky nimž se podařilo úspěšně realizovat refinancování. Především si však vážíme důvěry investorů, která je pro nás závazkem i do budoucna,“ doplnil Artur Gevorkyan, předseda představenstva společnosti GEVORKYAN, a.s.
O společnosti GEVORKYAN, a.s.
Společnost GEVORKYAN, a.s. je přední evropskou společností v oblasti práškové metalurgie, globálním dodavatelem pro velké nadnárodní společnosti a jednou z nejinovativnějších společností v tomto sektoru na světě. Více informací naleznete na stránce www.gevorkyan.eu/cs.
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59914.