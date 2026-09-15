GEVORKYAN v H1 2026: tržby +18 %, čistý zisk +34 %

- Tržby meziročně vzrostly o 18 % na téměř 50 milionů EUR
- EBITDA přesáhla 15 milionů EUR, což představuje meziroční růst o 9 %
- EBITDA marže dosáhla 30 %
- Čistý zisk meziročně vzrostl o 34 % na téměř 4 miliony EUR
GEVORKYAN, a.s., evropský lídr v oblasti práškové metalurgie, oznamuje vybrané finanční a provozní výsledky za první pololetí roku 2026.
Za prvních šest měsíců roku 2026 společnost vykázala tržby ve výši 49,8 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 18,18 %. EBITDA vzrostla o 9,19 % na 15,04 milionu EUR, přičemž EBITDA marže dosáhla 30,19 %. V prvním pololetí 2026 společnost GEVORKYAN zároveň vykázala provozní EBIT ve výši 6,68 milionu EUR, s meziročním růstem o 29,06 %, a čistý zisk (EAT) vzrostl o 34,50 % na 3,97 milionu EUR.
Úspěšná finalizace dvouletého vývoje v kombinaci s akvizicí v Itálii přinesly společnosti nové projekty pro letecký průmysl, zejména v segmentu letadel a bezpilotních systémů. GEVORKYAN, a.s. prošla certifikací podle normy EN 9100 pro kosmický a obranný průmysl, díky čemuž je v globální databázi OASIS, využívané certifikovanými dodavateli a odběrateli v daných odvětvích.
Italský závod Gevorkyan Sinteris Italia po úspěšné akvizici již dodává pro skupinu Rheinmetall, přičemž nejde přímo o díly pro zbraně, ale o součástky určené pro vojenskou techniku.
Úplnou průběžnou zprávu za H1 2026 najdete zde.
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59148.