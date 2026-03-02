GEVORKYAN v Norimberku: nové projekty v desítkách milionů eur

Autor:
  8:00
Praha 2. března 2026 (PROTEXT) - GEVORKYAN, a.s. se v uplynulém týdnu představila jako vystavovatel na dvou akcích v německém Norimberku: Enforce Tac, specializovaném veletrhu pro obranu a bezpečnost, a IWA OutdoorClassics, jednom z hlavních mezinárodních veletrhů pro outdoor, myslivost a sportovní střelbu.

Těší nás nejen navázání nových kontaktů, ale i kvalitní jednání se stávajícími zákazníky o možném rozšíření spolupráce a nových aplikacích,“ uvádí Dipl.-Ing. Artur Gevorkyan, předseda představenstva GEVORKYAN, a.s.

Zvýšený zájem návštěvníků a partnerů byl podle společnosti patrný také díky rozšíření materiálových a výrobních možností. Do popředí se dostaly nové projekty v oblasti keramických materiálů a tvrdých kovů. Výsledkem setkání jsou konkrétní požadavky na cenové nabídky pro sériovou výrobu, stejně jako navazující technické konzultace. Předběžné interní odhady naznačují, že objem nových příležitostí, o nichž se aktuálně jedná, se může při dalším rozpracování pohybovat v rozmezí sedmi až devíti desítek milionů eur.

O GEVORKYAN

GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.

 

Kontaktní informace:

Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk

 

Zdroj: GEVORKYAN, a.s.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Hromadná nehoda sedmi aut uzavřela D6 u Chebu

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary u sjezdu na Dolní Dvory došlo k hromadné dopravní nehodě. Podle dostupných informací se střetlo sedm osobních automobilů. Provoz je od 6:00 uzavřen....

2. března 2026  7:52,  aktualizováno  9:08

Policie odvolala pátrání po pohřešovaném muži ze Vsetínska, je v pořádku

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po pohřešovaném čtyřiačtyřicetiletém muži ze Vsetínska. Je v pořádku, uvedli na síti X policisté, kteří o pomoc při pátrání žádali...

2. března 2026  7:21,  aktualizováno  7:21

Pankráci vládne nejen káznice. Je to i velké kancelářské teritorium

Karlín se řadí k pěti největším kancelářským „regionům“ Prahy

Máte pocit, že kudy jdete, tudy zakopáváte o kancelářská ghetta? Že místo toho, aby se stavělo hodně levných bytů, vrážejí developeři peníze do kancelářských budov? Možná vás překvapí, že sháňka po...

2. března 2026

Přes sto karavanů i prosklená restaurace. U jezera Most je v plánu obří kemp

U jezera Most má vyrůst moderní kemp.

Mostecký magistrát předpokládá, že získá jezero Most do svého vlastnictví bezúplatně do konce letošní roku. Jakmile město 702 hektarů pozemků získá, pustí se do dalšího rozvoje území, v plánu je...

2. března 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rychlá platba do zahraničí? Ano – ale víte, co opravdu rozhoduje?

2. března 2026  8:43

Brod nabízí pronájem bytů v elektronické aukci. Čeká, kam se ceny vyšplhají

Panelák bez nové fasády je dnes už spíše výjimkou než pravidlem.

Novinku v oblasti bydlení rozjela od března havlíčkobrodská radnice. Po prodeji stavebních pozemků a pronájmu parkovacích míst začala prostřednictvím svého aukčního serveru bydlenivhb.cz nabízet i...

2. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Sportovci ze Švédska a Nizozemska získali medaile na zimních olympijských hrách Milán Cortina 2026, s tím jak se ambasador týmu TCL dostal na stupně vítězů

2. března 2026  8:15

XTB akcie zdarma díky referenčnímu kódu XTBEXTRA

2. března 2026  8:09

GEVORKYAN v Norimberku: nové projekty v desítkách milionů eur

2. března 2026

Lidé ve Šluknově mohou opět říct, na co využít část rozpočtu

Zpráva z vašeho okresu

Šluknov na Děčínsku dá opět lidem možnost rozhodnout, na co se má využít část městských peněz. Nápady na vylepšení svého okolí mohou uplatnit v rámci dalšího ročníku tzv. participativního rozpočtu.

2. března 2026  6:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Část jirkovského kostela sv. Jiljí prošla obnovou

Kostel sv. Jiljí v Jirkově. Západní průčelí a severní strana lodi mají novou...

Část kostela sv. Jiljí v centru Jirkova prošla obnovou. Západní průčelí a severní strana lodi mají novou fasádu, stavbaři také opravili kostelní okna a několik jich udělali úplně nově.

2. března 2026  6:59

Lidé mohou ve Štětí a okolí využít nový poptávkový autobus

Zpráva z vašeho okresu

Ve Štětí na Litoměřicku a jeho okolí začala fungovat nová služba – poptávková doprava ŠtěBus.

2. března 2026  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.