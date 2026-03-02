GEVORKYAN v Norimberku: nové projekty v desítkách milionů eur

„Těší nás nejen navázání nových kontaktů, ale i kvalitní jednání se stávajícími zákazníky o možném rozšíření spolupráce a nových aplikacích,“ uvádí Dipl.-Ing. Artur Gevorkyan, předseda představenstva GEVORKYAN, a.s.
Zvýšený zájem návštěvníků a partnerů byl podle společnosti patrný také díky rozšíření materiálových a výrobních možností. Do popředí se dostaly nové projekty v oblasti keramických materiálů a tvrdých kovů. Výsledkem setkání jsou konkrétní požadavky na cenové nabídky pro sériovou výrobu, stejně jako navazující technické konzultace. Předběžné interní odhady naznačují, že objem nových příležitostí, o nichž se aktuálně jedná, se může při dalším rozpracování pohybovat v rozmezí sedmi až devíti desítek milionů eur.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
