GEVORKYAN v portfoliu fondu Goldman Sachs

Analýza akcie GEVORKYAN: Cílová cena +26%
„Pokrývání iniciujeme s doporučením BUY a cílovou cenou 12,34 EUR, což implikuje potenciál růstu o +26 % oproti současné tržní ceně,“ uvádí Gafrik Research.
GEVORKYAN, a.s. informuje o aktualizaci analytického pokrytí svých akcií nezávislou platformou Gafrik Research. Kompletní znění publikované zprávy najdete tady: https://www.gafrikresearch.sk/gevorkyan-a-s-quarterly-update-initiation-report-9m-2025/
„GEVORKYAN, a.s. se nachází v závěrečné fázi investičního cyklu v objemu 60–80 mil. € (2023–2026), zaměřeného na automatizaci, rozšiřování kapacit a aplikace s vyšší přidanou hodnotou. Za 9M 2025 společnost dosáhla tržeb ve výši 63,5 mil. € (+8,7 % r/r) a EBITDA 23,0 mil. € (+17,2 % r/r), přičemž EBITDA marže dosáhla 36,2 %, což je nejvyšší hodnota v rámci peer skupiny. Dlouhodobé kontrakty zajišťují více než 90% viditelnost tržeb, což podporuje stabilitu výnosů během investiční fáze,“ píše Gafrik Research.
O GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na https://www.gevorkyan.eu/cs.
O společnosti Gafrik Research
Gafrik Research je nezávislá výzkumná a analytická platforma zaměřená na český a slovenský trh. Poskytuje podrobné informace o společnostech, trzích a strategických odvětvích a dodává jasné, na datech založené analýzy, které pomáhají při investičních a obchodních rozhodnutích.
Kontaktní informace:
Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk
Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Upozornění:
Tyto informace se vztahují k nezávislé zprávě o výzkumu akcií připravené společností Gafrik Research. Cílová cena a názory obsažené ve zprávě představují nezávislé názory společnosti Gafrik Research a nepředstavují investiční poradenství ani doporučení společnosti GEVORKYAN, a.s. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah analytické zprávy.
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.