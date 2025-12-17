GEVORKYAN: Vzdělávání lidí je základem růstu

Společnost dlouhodobě podporuje propojení vzdělávání s praxí a systematicky spolupracuje se středními a vysokými školami prostřednictvím duálního vzdělávání, dlouhodobých a krátkodobých odborných praxí a stáží.
Vlastní studijní program
GEVORKYAN, a.s. se také stala klíčovým partnerem Technické univerzity ve Zvolenu při spuštění nového bakalářského programu zaměřeného na přípravu technicky zdatných absolventů pro praxi v regionu.
Zaměřuje se na oblasti robotiky, CNC obrábění a kontroly kvality, přičemž první ročník je plně obsazen a zájem o studium projevují i samotní zaměstnanci společnosti GEVORKYAN.
Podpora vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání v GEVORKYAN, a.s. nekončí nástupem do zaměstnání. Společnost aktivně podporuje své zaměstnance v dalším vzdělávání na úrovni MBA a Ph.D. formou flexibilních pracovních podmínek. Umožňuje účast na výuce během pracovní doby, poskytuje 20 dní volna navíc ročně určených ke studiu a hradí také školné.
Společnost investuje čas a peníze do lidí, kteří se chtějí učit a využívat nabízených příležitostí. V současné době zaměstnává více než 50 pracovníků ze zahraničí, které na rozdíl od mnoha jiných podniků v regionu také motivuje k univerzitnímu vzdělávání, včetně doktorského studia.
„Pro nás nejsou rozhodující pouze výsledky, které někdo dosáhl, ale také cesta, kterou musel projít, aby jich dosáhl. Podporujeme lidi, kteří prokazují vytrvalost, zodpovědnost a odhodlání vzdělávat se i navzdory překážkám,“ říká Artur Gevorkyan.
O GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu.
Zdroj: GEVORKYAN