- Tržby meziročně vzrostly o více než 17 % na 74,5 milionu EUR
- EBITDA dosáhla 22,1 milionu EUR při marži téměř 30 %
- Provozní zisk (EBIT) vzrostl o 4,5 % na 9,2 milionu EUR
- Čistý zisk meziročně vzrostl na 4,5 milionu EUR
GEVORKYAN, a.s., evropský lídr v oblasti práškové metalurgie, oznamuje vybrané finanční a provozní výsledky za prvních devět měsíců roku 2026.
Společnost dosáhla tržeb ve výši 74,52 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 17,31 %. EBITDA dosáhla 22,14 milionu EUR, což představuje meziroční pokles o 3,71 %, přičemž EBITDA marže dosáhla 29,71 %. Provozní zisk (EBIT) vzrostl o 4,49 % na 9,24 milionu EUR a čistý zisk (EAT) vzrostl o 2,29 % na 4,52 milionu EUR.
Součástí letošní akvizice italského závodu byly také jednorázové náklady ve výši 500 tisíc EUR spojené s právním a ekonomickým poradenstvím a administrativou, jakož i potřeba dodatečného pracovního kapitálu ve výši 2,1 milionu EUR. Tyto prostředky byly nezbytné k zajištění plynulého fungování a stabilizaci finanční pozice nabyté společnosti.
Nové projekty a finanční výhled
GEVORKYAN, a.s. rozšiřuje své působení v leteckém a obranném průmyslu, kde již realizuje sériové dodávky také pro Rheinmetall Group. Nové projekty rozvíjí v oblasti komponentů pro hardware datových center pro umělou inteligenci (AI) a také v agrotechnologiích ve spolupráci se světovými značkami John Deere, Deutz-Fahr a Lombardini.
Stabilitu dlouhodobého výhledu společnosti podporují kontrakty na období 7 až 10 let. Dokončovaný investiční cyklus a postupné uvolňování pracovního kapitálu podporují cíl dosáhnout od roku 2027 pozitivního cash flow. Očekávaný růst cash flow a nižší kapitálová náročnost dalšího růstu postupně vytvářejí prostor pro nové možnosti alokace kapitálu – snižování zadluženosti, výplatu dividend, zpětný odkup akcií či další růst tržeb.
Úplnou mezitímní zprávu za Q3 2026 naleznete zde.
O společnosti GEVORKYAN
Společnost GEVORKYAN, a.s. je přední evropskou společností v oblasti práškové metalurgie, globálním dodavatelem pro velké nadnárodní společnosti a jednou z nejinovativnějších společností v tomto sektoru na světě. Více informací naleznete na stránkách www.gevorkyan.eu/cs.
Prohlášení
Tento dokument nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Informace obsažené v tomto dokumentu mají výlučně informativní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat výše uvedeného zástupce společnosti GEVORKYAN, a.s. Veřejná nabídka akcií v České republice byla uskutečněna na základě prospektu akcií připraveného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.
Tento dokument obsahuje „výhledová prohlášení“, která lze identifikovat pomocí výrazů jako „může“, „bude“, „očekává“, „věří“, „odhaduje“ apod. a která se týkají strategických priorit, výkonnosti, růstu, transakcí nebo tržních trendů. Podléhají rizikům a nejistotám a skutečné výsledky se mohou podstatně lišit. Prognózy obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejlepšího odhadu vedení společnosti GEVORKYAN týkajícího se její strategické a finanční situace a budoucích tržních podmínek, trendů a dalšího možného vývoje. Tyto úvahy zahrnují rizika a nejistoty. Skutečné výsledky se mohou od těchto prohlášení podstatně lišit, mimo jiné v důsledku: další eskalace války na Ukrajině včetně dalších sankcí a protisankcí; poptávky po produktech a službách společnosti GEVORKYAN a jejich přijetí na trhu; našich plánů týkajících se dividendové politiky a výplaty dividend, jakož i naší schopnosti získat úvěry, převody nebo jiné platby či záruky od finančních institucí; regulatorních změn ovlivňujících metalurgický průmysl a odvětví práškové metalurgie; soudních sporů nebo sporů s třetími stranami či regulačními orgány nebo jiného negativního vývoje týkajícího se těchto stran; dopadu vývozních kontrol a právních předpisů ovlivňujících obchod a investice na naši schopnost a schopnost významných dodavatelů z řad třetích stran nakupovat zboží, software nebo technologie potřebné pro produkty a služby, které poskytujeme našim zákazníkům, včetně těch, které vznikají v důsledku cel nebo jiných obchodních opatření uplatňovaných v zemích, ve kterých působíme; dalších rizik mimo kontrolu společnosti nebo nesplnění očekávání týkajících se různých strategických priorit, dopadu kolísání směnných kurzů a zvýšené konkurence na trzích, na kterých společnost GEVORKYAN působí.
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE: PREZENTOVANÉ FINANČNÍ INFORMACE
Výsledky společnosti GEVORKYAN a další finanční informace uvedené v tomto dokumentu jsou, pokud není uvedeno jinak, připraveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“) na základě interních zpráv vedení, za které odpovídá vedení společnosti, a nebyly externě auditovány, přezkoumány ani ověřeny. Proto byste se na tyto informace neměli nepřiměřeně spoléhat. Tyto informace nemusí být ukazatelem skutečných výsledků v jakémkoli budoucím období.
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60195.