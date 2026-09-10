GEVORKYAN zveřejní finanční výsledky za Q2 2026 15. září 2026

Společnost Vás zároveň zve na online hovor k výsledkům s vrcholovým managementem prostřednictvím platformy Zoom v 9:00 téhož dne.
Pro přístup k události klikněte na odkaz: https://us06web.zoom.us/meeting/register/G9-_A_rlTpGu40hYai5RTQ#/registration
O společnosti GEVORKYAN, a.s.
Společnost GEVORKYAN, a.s. je přední evropskou společností v oblasti práškové metalurgie, globálním dodavatelem pro velké nadnárodní společnosti a jednou z nejvíce inovativních společností v tomto sektoru na světě. Více informací naleznete na stránce https://www.gevorkyan.eu/cs/.
Kontakt
Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.