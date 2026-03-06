Gevorkyan zveřejní předběžné hospodářské výsledky za rok 2025 10. března 2026

Společnost Vás zároveň zve na on-line hovor o výsledcích s vrcholovým managementem prostřednictvím platformy Zoom v 09:00 téhož dne.
Pro přístup k události klikněte na odkaz: https://us06web.zoom.us/meeting/register/5UcHODJfRHiE-rK4A5LImA .
O GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
Kontaktní informace:
Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.