GF Machinery obhájila i letos certifikát TOP Stabilní firma

Certifikát Stabilní firma uděluje CRIF – Czech Credit Bureau. Na základě analýzy kreditního skóre GF Machinery vyzdvihla agentura CRIF ve svém pozitivním hodnocení zejména investice do vlastního výzkumu a vývoje a dodávky do nadnárodních firem, které prověřují své dodavatele interními audity.
„Investice do výzkumu a vývoje nám umožnily pronikat na náročné trhy a zvýšit tak konkurenceschopnost firmy v tak náročném prostředí, jako je například automobilový nebo medicínský průmysl,“ uvedl jednatel a obchodní ředitel GF Machinery Jan Janota. „Mezi významné odběratele patří například firmy Faurecia, Johns Manville nebo Paul Hartmann. Příkladem úspěchu může být třeba dodávka speciální linky pro portugalskou divizi Faurecie, která vyrábí interiérové díly pro Volkswagen nebo Škodu Auto. Dalším úspěchem je dlouhodobá spolupráce s firmou Hartmann, kam GF Machinery dodává linky pro výrobu operačních roušek. Letos jsme rozšířili portfolio o tolik žádanou automatizaci výrobních procesů – vyvinuli jsme a dodali linku na automatické balení operačních roušek do krepového papíru. Tato linka je celosvětovým unikátem. Vedle ocenění od CRIF jsme letos ještě obdrželi bronzovou medaili EcoVadis, což je další nezávislé hodnocení vyžadované našimi nadnárodními odběrateli, které vypovídá o ekologickém, etickém chování firmy a její odpovědnosti k udržitelnosti,“ doplnil Janota.
O GF Machinery
Firma GF Machinery s.r.o. se zabývá výzkumem, vývojem, konstrukcí a výrobou speciálních jednoúčelových strojů a linek na zpracování technických vláken (se zaměřením na skleněné vlákno) a pro automobilový a medicínský průmysl.
Společnost byla založena v roce 2003. Její zakladatelé plynule navazují na bohaté místní strojírenské tradice a zkušenosti, které získali ve firmě Elitex Brno (založené v roce 1961 jako součást textilního koncernu Elitex – textilní strojírenství).
Zdroj: GF Machinery
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59720.