GF Machinery s.r.o. - specialista na výrobu jednoúčelových strojů

- Stroje a linky pro zpracování technických vláken, fólií a tkanin (především skelněných a bazaltových vláken)
- Stroje a linky pro automobilový průmysl
- Stroje a linky pro zpracování tkanin pro medicinské/hygienické účely
Na výzkum a vývoj svých výrobků klade firma velký důraz. Je to jeden z předpokladů, jak se odlišit od konkurence.
GF Machinery dodává linky do celého světa, jejich významní zákazníci jsou nadnárodní společnosti jako např. Johns Manville (americký výrobce skleněného vlákna) nebo Forvia (díly pro interiéry, linky pro zpracování interiérových dílů firma dodala např. pro Teslu, Ford, VW, Volvo a další přední výrobce automobilů). V oblasti výrobců operačních roušek jsou to linky na jejich výrobu, a to především pro firmy Hartmann-Rico nebo Molnlycke.
Kromě interního auditu z oblasti automotive, vlastní firma i certifikát ISO9001 a ISO14001.
