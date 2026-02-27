GFI Software ustanovila Zebra Systems výhradním distribučním partnerem pro Severní Ameriku

Tento krok odráží strategii GFI Software zjednodušit svou strategii prodeje a investovat do posílení podpory partnerů. Společnost Zebra Systems přináší hluboké znalosti produktů GFI, specializovaný severoamerický tým zaměřený na GFI byznys a prokázané úspěchy v oblasti prodeje.
Již více než 10 let je evropská pobočka společnosti ZEBRA SYSTEMS nejvýkonnějším distributorem společnosti GFI ze všech regionů. Tato konzistentní výkonnost vedla před dvěma lety Erica Vaughana, CEO společnosti GFI Software, k navázání hlubší spolupráce se Zdeňkem Bínkem, ředitelem společnosti ZEBRA SYSTEMS, což vyústilo v expanzi na americký trh v loňském roce.
„ZEBRA SYSTEMS je již řadu let nejvýkonnějším distributorem GFI Software na celém světě,“ řekl Eric Vaughan. „Když jsem se setkal se Zdeňkem, řekl jsem mu, že severoamerický trh potřebuje to, co vybudovali v Evropě, se stejným přístupem zaměřeným na partnery a stejnými technickými schopnostmi. Investovali do amerického týmu a přinesli sem stejné odborné znalosti. Tato konsolidace je dalším logickým krokem.“
Prodejci spolupracující se společností ZEBRA SYSTEMS budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.
„Našim záměrem je být motorem růstu pro partnery GFI v Severní Americe,“ řekl Paul Trefonas, viceprezident prodeje řešení GFI pro Severní Ameriku ve společnosti Zebra Systems LLC. „Náš tým má s těmito produkty bohaté zkušenosti a investujeme do zdrojů a podpory, které prodejci potřebují ke svému úspěchu.“
Distribuční smlouva GFI Software s distribuční společností Climb Channel Solutions aktuálně skončila a prodejci, kteří v současné době spolupracují se společností Climb, jsou vyzýváni, aby se spojili se Zebra Systems k zajištění kontinuity služeb. Stávající předplatná a licence budou plynule převedena a tým společnosti Zebra Systems je připraven poskytnout veškerou podporu. „Jsme vděční za dosavadní partnerství se společností Climb a za její úsilí při podpoře naší komunity prodejců,“ dodal Vaughan.
O GFI Software
Společnost GFI Software dodává bezpečnostní a komunikační řešení založená na umělé inteligenci pro malé a střední podniky. Platforma GFI AppManager AI společnosti GFI poskytuje cloudové řízení IT s funkcí All Customers, All Products, One Single Screen™. Produkty společnosti GFI Software jsou k dispozici prostřednictvím tisíců specializovaných partnerů po celém světě. Více informací naleznete na stránkách https://gfi.ai.
O Zebra Systems LLC
Společnost Zebra Systems LLC North America poskytuje přizpůsobená IT řešení prostřednictvím strategických technologických aliancí a rozsáhlé sady služeb. Po více než 15 letech jako přední evropský distributor společnosti GFI Software se společnost ZEBRA SYSTEMS v roce 2024 rozšířila na americký trh, aby stejné odborné znalosti přinesla i severoamerickým partnerům. Zaměření společnosti na úspěch klientů, neustálé zlepšování a technické znalosti činí ze společnosti Zebra Systems předního distributora na severoamerickém trhu. Více na www.zebra-systems.com
Zdroj: Zebra Systems
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.