Gillette vstupuje do Formule 1! Stává se oficiálním partnerem Audi Revolut F1 Team

Praha 20. ledna 2026 (PROTEXT) - Nováček ve světě F1, německý Audi Revolut F1 Team, oznámil uzavření strategického partnerství s lídrem v oblasti péče o vzhled, se značkou Gillette. Součástí aliance jsou zároveň Braun a Gillette Venus – další dvě ikonické značky z portfolia společnosti Procter & Gamble. Oficiální představení týmu proběhne 20. ledna 2026 v Berlíně.

Základním stavebním kamenem nově vzniklého partnerství je společný důraz všech zmíněných značek na preciznost, ikonický design a maximální výkon. Tým Audi Revolut F1 Team i značka Gillette se ve svých oborech soustředí na technickou dokonalost a perfektní konstrukci. Navíc Gillette už více než sto let určuje standardy v oblasti inovací v péči o vzhled a zároveň pomáhá utvářet sportovní marketing a budovat trvalé vztahy s elitními sportovci a sportovními platformami světové úrovně. Tento trend jde ruku v ruce s ambicemi týmu Audi Revolut F1 Team, který hodlá útočit ve světě motosportu na ty nejvyšší příčky.

"Gillette je jednou z nejznámějších značek v historii sportovního marketingu, jejíž odkaz je založen na autentických vztazích s fanoušky po celém světě. Přivedení značky Gillette spolu s Braun a Venus do světa Formule 1 je perfektním doplněním k partnerům, kteří již náš tým podporují. Gillette je skutečně silná značka, která sdílí naše přesvědčení, že technická dokonalost a precizně navržené produkty mohou vzbuzovat důvěru a pozitivní emoce. Tým Audi Revolut F1 Team vstupuje na globální scénu, takže letité znalosti značky Gillette v oblasti oslovování širokého spektra spotřebitelů budou pro nás velice cenné. Partnerství nám pomůže zprostředkovat ještě lepší zážitky našim fanouškům,“ uvedl Stefano Battiston, obchodní ředitel týmu Audi Revolut F1.

Logo Gillette se objeví pochopitelně také na samotném monopostu.

Partnerství je dále posíleno zapojením značky Braun, čímž se spojují dva ikonické německé brandy: špičkový design a preciznost produktů Braun přirozeně ladí s přístupem týmu Audi Revolut F1 Team k technice a výkonu. Vzniká tak autentická spolupráce založená na precizním zpracování a inovacích. Zapojení značky Venus má pak k týmu Formuli 1 přilákat také dámskou část publika. Oficiální představení týmu proběhne 20. ledna 2026 v Berlíně.

"Jsme nadšeni, že můžeme oznámit partnerství s Audi Revolut F1 Teamem v době, kdy se připravuje na vstup na vrcholnou scénu motorsportu. Těší nás, že můžeme být součástí jeho cesty od samého začátku. Toto partnerství představuje silnou platformu pro prezentaci špičkové kvality a výkonu našich značek fanouškům po celém světě. Gillette, Braun, Venus i Audi spojuje společný cíl, kterým je špičkový výkon bez kompromisů. Těším se, že naše spolupráce osloví fanoušky a spotřebitele po celém světě," uvedl Gary Coombe, CEO značky Gillette.

O Audi Revolut F1 Team

Audi Revolut F1 Team je oficiálním továrním týmem značky Audi, která v roce 2026 poprvé vstoupí do Mistrovství světa Formule 1 FIA. Projekt, v jehož rámci Audi vyvíjí vlastní hybridní pohonné jednotky v Německu, představuje vrchol filozofie "Vorsprung durch Technik" a dlouhodobý závazek bojovat na nejvyšší úrovni motorsportu s jasným cílem ucházet se o mistrovské tituly do roku 2030.

Audi Revolut F1 Team má tři základny: vývoj pohonné jednotky zajišťuje Audi Formula Racing GmbH v Audi Competence Center Motorsport v Neuburgu (Německo); vývoj podvozku probíhá v moderním zázemí Audi Motorsport AG v Hinwilu (Švýcarsko); a Audi Motorsport Technology Centre UK v Bicesteru (Velká Británie) poskytuje přímý přístup k nejlepším talentům Formule 1.

Vstup Audi do Formule 1 je strategicky načasován na uvedení nových technických předpisů zaměřených na vyšší míru elektrifikace (podíl elektrické energie v hybridním pohonu vzroste téměř na 50 %) a zavedení 100% udržitelných paliv.

O značce Gillette

Už více než 120 let nabízí Gillette precizní technologie a špičkový výkon více než 800 milionům spotřebitelů po celém světě. Jeho portfolio zahrnuje holicí strojky, gely, pěny a krémy na holení, produkty péče o pleť, vody po holení, antiperspiranty, deodoranty i sprchové gely. Více informací a novinky naleznete na www.gillette.com.

O značce Braun

Braun, dceřiná společnost Procter & Gamble založená v Německu v roce 1921, vyvíjí a vyrábí široké spektrum malých domácích spotřebičů, které spojují technické inovace, spolehlivou kvalitu a charakteristický design: elektrické holicí strojky, beauty produkty, domácí spotřebiče, hodinky i reproduktory. Produkty Braun jsou distribuovány po celém světě. Více informací na www.braun.com.

O společnosti Procter & Gamble

Společnost P&G poskytuje spotřebitelům po celém světě jedno z nejsilnějších portfolií důvěryhodných a kvalitních značek, mezi které patří mimo jiné Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Braun®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tampax®, Venus® a Vicks®.

