Giulia Accatino na Event Vision odhalí halftime show i olympijské ceremoniály

Jak budou vypadat eventy v době, kdy do kreativy a produkce vstupuje umělá inteligence, pozornost publika je stále vzácnější a každá generace přichází s jinými očekáváními? Odpovědi nabídne EVENT VISION 2026: Od AI po Gen Z – jak se mění eventy, publikum i očekávání. Celodenní mezinárodní konference proběhne 20. října 2026 od 9:00 do 17:00 v prostorách LEVELS v Máj – House of Fun v Praze.
EVENT VISION přivede do Prahy přední osobnosti event marketingu, live communication, kreativy, výzkumu i technologií z Česka a zahraničí. Program nabídne konkrétní case studies, reálné zkušenosti z praxe, oceňované projekty i otevřené lessons learned. Je určen především korporátním zadavatelům, vedení a týmům eventových agentur, interním event a HR manažerům, majitelům firem, freelancerům, kreativcům, producentům a dodavatelům eventových služeb.
Od silného obsahu k prokazatelnému dopadu
První část programu se zaměří na obsah, storytelling, práci s pozorností a měření skutečné hodnoty eventu. Martin Mathisen z norské JCP Event v keynote Some Experiences Change People ukáže, proč nejsilnější zážitky nekončí odchodem účastníků z místa konání. Niels Janssen, CEO nizozemské Daymakers Group, představí cestu od dat k zážitku a ukáže, jak propojit poznání publika s personalizací programu. Maris Altsoo, zakladatelka estonské ALL•SET Experience, v přednášce Do You Need an Event? Measuring Impact Before the Brief otevře otázku, kdy je event správným řešením a jak jeho smysl i dopad definovat ještě před vznikem briefu.
AI jako nástroj kreativity i každodenní praxe
Technologický blok představí AI bez obecných frází – prostřednictvím konkrétních projektů, postupů a zkušeností. Alexandros Makris, CEO a spolumajitel řecké Magna Events, vystoupí s keynote FUTURE UNFOLD: The Next Renaissance (When AI Becomes the Co-Creator of an Event). Zaměří se na historické paralely technologických změn, AI jako spoluautora eventu a na to, proč musí i technologicky vyspělý zážitek především dávat lidem smysl. Gaby Sittová, Creative Director YORD Studio, ukáže využití AI v kreativním procesu, zatímco Štefan Hric z Creative Pro SK představí vlastní AI aplikace a automatizace, které už dnes mění fungování eventové agentury.
Co od eventů očekávají různé generace
Samostatná část programu se bude věnovat proměně publika. Kateřina Rábová, Account Director společnosti Ipsos, představí data o generačních rozdílech, chování návštěvníků a jejich očekáváních – od generace Z až po nastupující generaci Alfa. Na výzkumná zjištění naváže mezinárodní panel Tři generace, jeden event, který bude moderovat Petr Mejsnar. V panelu vystoupí Máté Molnár z Business Event Industry Clubu, Martin Mathisen z JCP Event a Alexandros Makris z Magna Events. Vojtěch Toman, zakladatel projektu Game of Life, pak v rozhovoru nabídne praktický pohled na to, jak získat pozornost generace Z také mimo online prostředí a jak kolem skutečných zážitků budovat autentickou komunitu.
Velké světové show, oceňované projekty i eventové fuckupy
Hlavním zahraničním tahákem závěrečného bloku bude Giulia Accatino, Creative Director italského Filmmasteru, která se specializuje na velké živé show na stadionech a v arénách. Vedla kreativní směřování první halftime show v historii fotbalu, která se uskutečnila během finále CONMEBOL Copa América 2024 a vystoupila v ní Shakira. Podílela se také na koncepci ceremoniálů zimních olympijských a paralympijských her Milano Cortina 2026. V Praze nabídne pohled do zákulisí projektů, v nichž se propojují storytelling, mezinárodní hvězdy, živé publikum a televizní přenos. Salvatore Sagone, spoluzakladatel a prezident ADC Group a zakladatel BEA World, představí výběr výrazných světových realizací a ukáže, za co dnes eventy získávají mezinárodní ocenění. Na českou scénu naváže Česká eventová asociace s Vítem Rozehnalem a Janem Binarem. V otevřené debatě o krizových situacích, chybných rozhodnutích a získaných lekcích se představí Kateřina Horynová, Daniel Olszyna, Aleš Burger, David Borovka a Jakub Hofmann; moderování se ujme Štefan Hric.
"Eventový průmysl se mění v několika směrech současně. AI přepisuje kreativní i produkční procesy, data nás nutí přesněji dokazovat hodnotu eventů a nové generace mění způsob, jakým pracujeme s pozorností publika a podobou zážitků. EVENT VISION proto nestavíme jen jako přehlídku trendů, ale jako den plný konkrétních příkladů a zkušeností využitelných v praxi," říká Jakub Klimeš, ředitel EVENT VISION a CEO společnosti Liventa.
Vstupenky
Podrobnosti o programu a vstupenky jsou dostupné na www.eventvision.cz. Vstupenky Regular jsou v prodeji do 14. října 2026 za 6450 Kč bez DPH. Pro firmy je k dispozici týmový balíček pěti vstupenek se slevou 15 % za 27.413 Kč bez DPH. Od 15. října bude v prodeji kategorie Late Bird za 8450 Kč bez DPH.
O konferenci EVENT VISION
EVENT VISION je odborná konference zaměřená na aktuální témata event marketingu, live communication a brand experience. Propojuje české a zahraniční profesionály z agentur, firem, institucí i dodavatelského segmentu a přináší inspiraci, trendy, inovace a praktické zkušenosti využitelné při plánování a realizaci eventů. Je součástí širší platformy EVENT FEST, která v roce 2026 oddělila dubnovou výstavní část EVENT EXPO od podzimní konference EVENT VISION, aby každý z formátů získal samostatný prostor a pozornost.
Zdroj: Event Vision
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59301.