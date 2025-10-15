GIVET rozšiřuje skincare portfolio a uvádí korejskou dermokosmetiku SKINSOO

Exozomy jsou nanočástice přirozeně produkované rostlinnými buňkami, které pomáhají stimulovat přirozenou regeneraci pleti. Zároveň zajišťují unikátní formu přenosu aktivních látek do hlubších vrstev pokožky a mnohonásobně tak zvyšují jejich efektivitu v porovnání s běžnými aktivními složkami v podobě extraktů. „Evropský trh je přesycený francouzskými a německými dermo značkami. Zákazníci však stále hledají nové produkty, které mají lehčí textury, nabízejí nové formy aplikace přípravku a samozřejmě výsledky, které jsou dlouhodobě viditelné. SKINSOO přináší nové řešení, které spojuje preciznost dermokosmetiky s inovativním přístupem korejské péče o pleť, založené na technologii exozomů, jejichž účinky jsou ověřeny klinickými testy,“ uvedl Martin Placek, obchodní ředitel společnosti GIVET.
SKINSOO staví na třech pilířích. Prvním je složení založené na inovativních exozomech. Dalším je fakt, že vývoj celé řady byl založen na vědeckých poznatcích a účinnost produktů byla potvrzena klinickými i spotřebitelskými testy. A třetím pilířem je jednoduchost, s jakou se tato řada stává pravidelnou součástí pleťové rutiny zákazníků. „Při vývoji této značky jsme spolupracovali s profesionály v oblasti korejské kosmetiky, díky nimž má SKINSOO vlastnosti, které jsou pro tuto oblast typické. To znamená čistý design, složení bez parfemace a rutiny, které pokryjí péči o pleť v několika jednoduchých krocích,“ dodal Placek.
O GIVET
GIVET je evropský B2B house of brands, který tvoří, buduje a rozvíjí značky v oblasti osobní péče. Společnost byla založena v roce 2022, od té doby se může chlubit více než šesti miliony prodaných produktů a působností ve 27 evropských trzích. Do jeho portfolia patří značky KORIKA, NOVELLISTA, ICONIQUE Professional, Saffee, MEDIBLANC, BrushArt, NOBEA, I/ME a nyní i SKINSOO. www.givet.it