Globální autoprůmysl se mění: Tři čínské značky jsou v top 10, Evropa oslabuje

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  14:30
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Praha 29. září 2026 (PROTEXT) - Podle statistiky čínské asociace CPCA, zpracované na základě dat mezinárodní organizace výrobců OICA, figurují v první desítce světových automobilek za první pololetí 2026 tři čínské skupiny. Jednou z nich je Chery, která se v devátém čtvrtletí po sobě řadí mezi největší čínské vývozce a od letošního čtvrtého čtvrtletí chystá vstup na evropský trh se značkou iCAUR.

Analýza, kterou zveřejnil generální tajemník čínské asociace osobních automobilů CPCA Cui Dongshu, zachycuje posun v pořadí největších výrobců. V první desítce jsou za první pololetí 2026 tři čínské skupiny: BYD na šestém místě, Geely na sedmém a Chery na devátém.

Zároveň ukazuje opačný pohyb u evropských výrobců. Skupiny Renault-Nissan, Stellantis a Volkswagen mají podle analýzy světový podíl přibližně o tři procentní body nižší než v roce 2019, což odpovídá zhruba třem milionům vozů ročně. Celkový světový odbyt za první pololetí dosáhl 47,86 milionu vozů a meziročně vzrostl o 3 %.

Data zároveň zachycují oslabení domácího čínského trhu. Podíl Číny na světovém odbytu klesl z 35,4 % v roce 2025 na 31 % za první pololetí letošního roku, přičemž prodeje na čínském trhu meziročně klesly o 4 %. Růst čínských výrobců je tedy tažen vývozem, nikoli domácí poptávkou.

Chery: export přes dvě stě tisíc vozů měsíčně

To potvrzují čísla skupiny Chery. V červenci vyvezla 202.533 vozidel a stala se první čínskou automobilkou, která překonala hranici dvou set tisíc vývozů v jediném měsíci. Celkový odbyt skupiny činil v červenci 276.820 vozů, meziročně o 23,3 % více.

V Evropě vzrostly prodeje elektrifikovaných vozů skupiny meziročně o 385 % na 86 tisíc kusů, což představuje téměř polovinu jejího evropského odbytu. Chery je dlouhodobě největším čínským vývozcem osobních automobilů a produkty prodává ve více než 130 zemích.

Do Evropy vstupuje se značkou iCAUR

Vstup na evropský trh chystá skupina pod značkou iCAUR, kterou založila v dubnu 2025 a která se zaměřuje na elektrifikovaná SUV s hranatou karoserií. Pilotním evropským trhem je Česká republika a Slovensko, uvedení se očekává ve čtvrtém čtvrtletí 2026.

Vlajkovým modelem je iCAUR V27, SUV s prodlouženým dojezdem. Kola pohánějí výhradně elektromotory, zatímco přeplňovaný zážehový motor 1,5 litru slouží jen jako generátor elektřiny. Podle výrobce vyrobí z jednoho litru paliva 3,71 kilowatthodiny elektrické energie a vůz nabízí kombinovaný dojezd přes tisíc kilometrů. Pro Českou republiku se z portfolia značky počítá s modely V27 a později i dalšími modely.

Homologační údaje podle evropského cyklu WLTP mají být zveřejněny již na podzim tohoto roku.

Ocenění za design z Turína

Model V27 získal 11. září na turínské soutěži TADA (Torino Automotive Design Award) cenu za nejlepší design interiéru v prémiové kategorii. Soutěž pořádá Salone Auto Torino a hodnotí ji mezinárodní porota.

O značce iCAUR

iCAUR je značka koncernu Chery Group, která se zaměřuje na elektrická SUV s designem inspirovaným klasickými off-roady a s důrazem na volnočasové využití. Na svém domácím čínském trhu působí pod názvem iCAR; označení iCAUR bylo přizpůsobeno pro mezinárodní trhy. Pro evropské trhy si značka iCAUR vybrala Českou republiku a Slovensko jako pilotní země. Očekává se, že homologační údaje podle metodiky WLTP, finální evropské specifikace a ceny budou zveřejněny v září 2026, přičemž uvedení na trh se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí. iCAUR V27 bude podle všeho prvním modelem z portfolia značky, který vstoupí na český trh.

O společnosti Chery

Chery je jednou z největších čínských automobilek a dlouhodobě si drží pozici největšího čínského exportéra osobních vozidel. V první polovině roku 2026 vyvezla 943.817 vozů. Působí ve 24 evropských zemích a v dubnu 2026 otevřela své evropské operační centrum v Barceloně, jehož součástí je i vlastní výzkumný institut. Po značce iCAUR vstoupí na český a slovenský trh také značka Lepas.

Zdroj: iCAUR

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59369.

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