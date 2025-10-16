Globální éra elegantní jízdy značky LEPAS právě začíná! Nechte se pohltit „ohromujícím" výkonem modelu LEPAS L8 v reálných podmínkách

Autor:
  15:51
Wu-chu (Čína) 16. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Když se elegance setká s jízdní dynamikou a technologie se přirozeně propojí s každodenním životem, začíná se psát nová kapitola elegantní mobility. Dne 15. října se oficiálně zahájila hlavní událost segmentu LEPAS na letošním summitu Chery International User Summit — Globální éra elegantního řízení značky LEPAS (zastávka Čína).

V čele stojí LEPAS L8, první model značky, který ztělesňuje její charakteristický design využívající „leopardí estetiku" a špičkovou inteligentní technologii. Konvoj urazí téměř 1000 kilometrů z Šanghaje do Wu-chu, přičemž projede Su-čou, Muo-kan a Süan-čcheng a překoná různorodý terén: od městských ulic a dálnic přes klikaté horské silnice až po noční jízdy. Celou zkušenost doprovodí světová média, klíčoví názoroví vůdci a klíčový spotřebitelé s vlivem, přičmž každý vrchol této až filmové dobrodružné cesty zachytí multi-kanálové livestreamy a letecké záběry.

Během jízdy bude LEPAS L8 předvádět svůj všestranný výkon a úchvatné „elegantní řízení". V Šanghaji pocítí řidiči jeho plynulé dodávání výkonu a prémiový komfort kabiny. Na dálnici mezi městy Šanghaj a Ťiang-su zajistí snadné a pohodlné cestování inteligentní asistenční systémy řidiče, jako je adaptivní tempomat. Horská silnice v Muo-kan odhalí agilní ovladatelnost LEPAS L8 a účinný systém rekuperace energie, zatímco jeho V2L externí zdroj energie promění kempovací místa v mobilní energetická centra. V okolí Süan-čcheng si účastníci vychutnají propracovaný podvozek a stabilitu vozidla, a ve Wu-chu díky pokročilým APA a RPA parkovacím asistentům bezproblémové dokončí jízdu.

Tato akce je více než jen testovací jízda. Oslavuje totiž elegantní život v autě. Spojuje lidi, vozidlo a krajinu, a ukazuje, že model LEPAS L8 je sofistikovaný společník na cesty. Účastníci prozkoumají moderní panoráma Šanghaje, klasické zahrady v Su-čou, klidnou přírodu kolem Muo-kan, malebné černobílé scenérie  Süan-čcheng a živé břehy řeky ve Wu-chu. Každá destinace odhaluje jedinečný dialog mezi elegancí, kulturou a mobilitou.

Tato cesta rovněž představuje zásadní vrchol účasti firmy LEPAS na letošním sumitu Chery International User Summit. Během sumitu se uskuteční Výstava ekosystému Chery, na které bude představena novinka firmy Chery, a to „lidský asistent" – robot AiMOGA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796638/LEPAS_L8.jpg

KONTAKT: Kelvin, +86-13602457596, tanpeiwen@mychery.com

 

