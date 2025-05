Globální finále soutěže Huawei ICT 2024-2025 končí s tímto závěrem: AI posiluje transformaci vzdělávání a rozvoj nadaných pracovníků v oblasti ICT

V intenzivní soutěži ve třech hlavních okruzích – praxi, inovacích a programování – získalo nejvyšší ocenění 18 vynikajících týmů z 9 zemí. Byly to Čína, Alžírsko, Brazílie, Filipíny, Maroko, Nigérie, Srbsko, Tanzanie a Singapur.

Vítězi hlavní ceny soutěže se staly týmy z Bulacan State University na Filipínách, Beijing University of Technology v Číně, Fakulty technických věd Čačak vysoké školy v Kragujevaci v Srbsku a Fakulty věd a techniky Errachidia univerzity Moulay Ismaila v Maroku.

V Praktické soutěži – síťovém okruhu byly hlavní ceny uděleny týmům ze Shenzhen Institute of Information Technology v Číně, Instituto Federal do Tocantins v Brazílii, Federal University of Technology Minna v Nigérii a společnému týmu z Dar es Salaam Institute of Technology, University of Dar es Salaam a University of Dodoma v Tanzanii.

V Praktické soutěži – cloudovém okruhu získaly hlavní cenu týmy z iACADEMY na Filipínách, University of Batna 2 a Higher National School of Computer Science Algiers v Alžírsku, Tianjin University of Technology and Education v Číně a Singapore University of Social Sciences.

V Praktické soutěži – počítačovém okruhu získaly hlavní ceny týmy z Guilin University of Electronic Technology v Číně, Federal University of Technology Minna v Nigérii, Univerzita v Bedžáje a Higher National School of Computer Science SBA v Alžíru a Cebu Institute of Technology – University na Filipínách.

Hlavní cenu v soutěži v programování získal tým z Shenzhen Polytechnic University v Číně.

V rámci ocenění výjimečných přínosů nad rámec technické dokonalosti byla v soutěži udělena také zvláštní ocenění. Ocenění Ženy v technice bylo uděleno čtyřem čistě ženským týmům z Brazílie, Saúdské Arábie, Německa a Keni. Cenu za ekologický rozvoj získal tým z Ghany. Cena pro nejcennějšího instruktora vyznamenala 18 vynikajících instruktorů z 10 zemí – Číny, Alžírska, Bangladéše, Brazílie, Egypta, Indonésie, Iráku, Nigérie, Maďarska a Turecka – za jejich přínos ke vzdělávání v oblasti ICT.

Ritchie Peng, ředitel oddělení strategie a rozvoje podnikání v oblasti ICT ve společnosti Huawei, ve svém úvodním projevu uvedl: "Abychom dosáhli cíle vzdělávání prostřednictvím soutěže a inspirovali inovace prostřednictvím soutěže, neustále jsme vyvíjeli návrh soutěžních témat. Praktická soutěž je v souladu s naší vizí Inteligentní svět 2030 a podporuje studenty ve zvládnutí cloud computingu, velkých dat a umělé inteligence, aby podpořili společenský pokrok. Soutěž Inovace se zaměřuje na ekologický rozvoj a digitální inkluzi a motivuje účastníky k řešení reálných výzev pomocí ICT v odvětvích, jako je zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání."

Vzhledem k tomu, že digitální transformace se celosvětově zrychluje, poptávka po kvalifikovaných odbornících v oborech, jako je umělá inteligence, velká data a kybernetická bezpečnost, stále roste. Nedostatek talentů v těchto kritických oblastech je však stále zřetelnější. S cílem pomoci řešit tuto výzvu nabízí soutěž Huawei v oblasti informační a komunikační technologie několik okruhů – včetně praxe, inovací a programování – spolu s iniciativami, jako je spolupráce mezi průmyslem a vědeckou sférou a vývoj učebních osnov na míru. Cílem těchto snah je vybavit studenty žádanými dovednostmi a podpořit novou generaci technicky nadaných lidí, kteří budou vynikat ve stále inteligentnějším a digitálnějším světě.

Během letošního ročníku soutěže uspořádala společnost Huawei také Summit o umělé inteligenci urychlující transformaci vzdělávání, na kterém odborníci zkoumali klíčovou roli AI v inteligentním vzdělávání. Kromě toho společnost Huawei oficiálně oznámila schopnost AI inteligentní platformy Huawei ICT Academy, která usnadňuje a zefektivňuje její používání pro pedagogy a studenty. To představuje další krok vpřed v pokroku digitalizace vzdělávání.

